U sudaru vlakova deseci ozlijeđenih: 'Udarila sam glavom, nastao je mrak'

Deseci putnika ozlijeđeni su kada su se u u nedjelju navečer sudarila dva vlaka u Slovačkoj.

Kako je objavio Reuters, jedan se zabio u stražnji dio drugog vlaka.

Ministar unutarnjih poslova Matúš Šutaj Eštok obišao je mjesto nesreće i potvrdio da su deseci lakše ozlijeđeni, a 11 ih je prevezeno u bolnicu.

Nitko nije poginuo u nesreći.

"Prema preliminarnim informacijama, nije bilo frontalnog sudara vlakova, niti je došlo do iskakanja vlaka iz tračnica", priopćila je policija na Facebooku.

Među putnicima u vlaku bila je i urednica slovačke TV Markíze Karolína Janičíková koja je nakon nesreće završila u bolnici s ozljedama.

Opisala je što se dogodilo u kobnom trenutku. Bila je u kupeu i sjeća se da je upravo trebala izaći.

"Vlak je počeo usporavati, pa sam ustala. Odjednom se začuo tresak. Znam da sam udarila glavom o zid i police na kojima su bili koferi. Odjednom je bio mrak i bila sam na tlu", rekla je Karolína, a objavio tvnoviny.

U kupeu su s njom putovala dva mladića koji su joj odmah pomogli.

"Tada je stigla prva dojava da smo se sudarili s vlakom. Tada su kondukteri vlaka počeli tražiti liječnike. Ne znam koliko je vremena prošlo prije nego što su stigle hitne službe", nastavila je.

Vatrogasci su pretražili vlak, iznoseći ozlijeđene. "Bilo je puno kola hitne pomoći i vatrogasnih vozila. Spasioci su učinili što su mogli", rekla je.

Pacijenti su bili razvrstani prema težini ozljeda. "Sjećam se da su se jako trudili, grijući nas i pokušavajući nas što prije odvesti u bolnice", nastavila je Karolína.

Dodala je da su neki bili pothlađeni zbog hladnog vremena. "Glavno je da nitko nije umro", završila je.

