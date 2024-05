Svijet je potresla vijest o smrti iranskog predsjednika Ebrahima Raisija. Poginuo je u helikopterskoj nesreći tijekom lošeg vremena zajedno s ministrom vanjskih poslova i još dvije ključne iranske osobe.

Što njegova smrt znači na lokalnoj i globalnoj razini, objasnio je za Danas.hr geopolitički analitičar Denis Avdagić. Naglasio je da je najvažniji dio, iako ne želi ništa insinuirati, što će pokazati istraga. Radi li se doista o helikopterskoj nesreći ili se radi o nečemu drugom.

"Taj segment je u ovom trenutku vjerojatno najvažniji", kaže i objašnjava:

"Iran ima ustavnu proceduru za ovakve situacije. Imaju prvog potpredsjednika koji će privremeno preuzeti tu ulogu tako da što se tiče same stabilnosti vlasti u Iranu, ona neće biti ugrožena". Međutim, Avdagić kaže da je predsjednik bio onaj koji je zapravo ugasio zadnje, iznimno velike i rasprostranjene građanske prosvjede u Iranu.

"Možemo reći da ih je ugušio vrlo brutalnim metodama", kaže Avdagić i dodaje da misli da bi ovo mogla biti nova iskra prosvjeda u Iranu iako vjeruje da mladi ljudi u Iranu imaju sve manje želje sudjelovati u nečemu što može završiti smrtno.

"Vidimo diljem svijeta, kad imate represiju i kad nemate, ljudi se znaju dići. Teško je u ovom trenutku procijeniti kolika je vjerojatnost za tako nešto, ali ne bih isključio".

Pitanje, ako sve prođe po nekom unutarnjem planu, tko će preuzeti novu ulogu predsjednika. Hoće li to biti prvi potpredsjednik ili netko drugi.

"Naravno to prvo, po kandidaturi ovisi o ajatolahu Aliji Hamneiji koji je gledao poginulog predsjednika kao svog nasljednika. Vidimo tu jednu interesantnu paralelu", rekao je Avdagić koji smatra da se na globalnoj razini ništa pretjerano ne mijenja. Možda će netko pomisliti da bi ovo bila bolja situacija za odnose između Izraela i Irana. Međutim, ovo apsolutno ništa ne znači.

"Vjerski vođa, islamski vođa Irana je onaj koji najviše diktira način kojim i kako funkcionira Iran, a ovakve vakuumske političke rupe nekad mogu donijeti drastičnije poteze onih koji su na političkoj sceni nego u statusu quo", kaže stručnjak.

Ima li Izrael prste u tome?

Izraelski dužnosnik je Reutersu rekao da Izrael nije umiješan u smrt iranskog predsjednika Ebrahima Raisija u helikopterskoj nesreći u kojoj je također poginulo nekoliko članova njegove pratnje "To nismo bili mi", rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Na pitanje ima li možda Izrael prste u rušenju helikoptera, Avdagić uvjerava da za sada ne postoji razlog da bi netko na to pomislio.

"Ono što je zanimljivo u tom regionalnom kontekstu - letjeli su na pograničnom području s Azerbejdžanom koji je inače saveznik Izraela, ali su krenula određena zatopljavanja odnosa između Azerbejdžana i Irana jer je paradoksalno Iran saveznik Armenije", kaže stručnjak.

"Nema nikakve indicije da bi to učinio Izrael, ali naravno da se povlači ta teza i povlačit će se izvan Irana jer jednostavno tijek događaja je takav da ne možete ne pomisliti je li moguće tako nešto. S druge strane, helikopterske nesreće se događaju diljem svijeta. Rijetke su, ali događaju se", kaže.

Što se tiče najavljene odmazde Irana na Izrael, Avdagić je podsjetio na napad, koji je spriječen, ali je promijenio dinamiku budućih odnosa jer se pokazalo da je Iran u stanju napraviti nešto na što smo gledali na nekoj razini kao na ukrajinskom ratnom području od strane Rusa pa dijelom i Ukrajinaca.

"Ali, taj napad je bio prilično velik i iscrpljujući za tehničke sposobnosti izraelskih i savezničkih vojski. Ne treba zaboraviti da je on spriječen, ali nije samo Izrael reagirao nego i nekoliko savezničkih vojski koji su pomogli u skidanju dronova i projektila. To je bio jedan napad. Ako su Iranci u stanju napraviti dvostruko jači napad, onda to mijenja na stvari između te dvije zemlje bez obzira što oni nisu direktni susjedi".

Ipak Avdagić uvjerava da nema stvarne želje za velikim sukobom jer da ima, Iran bi mogao podići snage Hezbolaha i direktno ih uključiti što je posve jasno da ni one ne žele, a vjerojatno ni sam Hezbolah nije tome sklon. Avdagić kaže da vidimo da su arapske zemlje sklone nekakvom rješenju.

To vidimo po tome što je iako je privremeno zaustavljena priča "Abrahamskog sporazuma", odnosno onog krunskog između Izraela i Saudijske Arabije, oni nisu u potpunosti odbačeni bez obzira na događanja u Gazi, što je ogromna tragedija i nesumnjivo i nedvojbeno zločin.

