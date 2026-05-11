Mladoženja ubio mladenku na svadbi! Upucao je, pobjegao pa se vratio da je dokrajči

Daniel Barbosa Marinho (55) upucao je svoju novopečenu mladenku, pobjegao pa se vratio da je dokrajči. Najylla Duenas Nascimento (34) ubijena je na vlastitoj svadbi u Brazilu. Policija je izjavila da je Marinho prvo pucao u Najyllu i pobjegao sa zabave u Campinasu, Sao Paulu, prije nego što se navodno vratio i ponovno otvorio vatru na nju, piše The Sun.

Mladoženja je uhićen ubrzo nakon toga i trenutačno je pritvoren zbog sumnje na femicid. Najylla ima troje djece iz druge veze, otkrila je policija. Par se vjenčao ranije tijekom dana, ali su se navodno gadno posvađali na zabavi.

Marinho, lokalni policajac, prvo se fizički obračunao s Najyllom. Prestrašena rodbina uspjela je udaljiti djecu s mjesta događaja prije nego što je nasilje eskaliralo. Marinho je navodno potom izvadio službeno oružje i upucao Najyllu prije nego što je pobjegao s imanja.

Kasnije se vratio i ispalio još hitaca na svoju novu suprugu, rekli su šokirani svjedoci lokalnim policajcima. Hitne službe su pojurile na mjesto događaja, a bolničari su je očajnički pokušavali spasiti. Unatoč njihovim naporima, podlegla je ozljedama.

Marinho je općinski policajac kojeg zapošljavaju lokalne vlasti za patroliranje javnim površinama. Radio je za Općinsku gardu Campinasa od 1998. godine, izvijestili su lokalni mediji.

