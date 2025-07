Dan neovisnosti u SAD-u: Iznad Trumpa i Melanije preletjeli B-2 koji su bacili bombe na Iran

Na tradicionalnoj svečanosti obilježavanja Dana neovisnosti SAD-a organiziran je prelet aviona F-35 i bombardera B-2 iznad Bijele kuće.

Prema riječima glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt, prelet bombardera B-2 ima dodatni značaj odajući počast onima koji su sudjelovali u uspješnoj operaciji "Ponoćni čekić" kada je SAD bombardirao iranska nuklearna postrojenja.

Flyover Country: A Stealth B-2 and two F-35 Stealth Fighters passed right over the White House just before President Trump signed the Big Beautiful Bill. pic.twitter.com/CUzV4j5pfH