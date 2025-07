Trump planira spektkal za Dan nezavisnosti: Evo što želi organizirati u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da sljedeće godine planira u Bijeloj kući organizirati UFC priredbu, što bi bio jedan od događaja obilježavanja 250. godišnjice proglašenja američke neovisnosti.

Poznat u svijetu mješovitih borilačkih vještina kao "Borac na čelu države", Trump smatra predsjednika UFC-a Danu Whitea bliskim prijateljem, a poklonike tog sporta dijelom svoje političke baze.

Trump je najavu dao tijekom govora na državnom sajamskom prostoru u Iowi.

"Imat ćemo UFC borbu, zamislite to, na prostoru Bijele kuće", rekao je Trump.

