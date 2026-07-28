Ovo je pozadina pucnjave u Seattleu? Napadač među ubijenima, još jednog traže

Najmanje troje osumnjičenika sudjelovalo je u pucnjavi na prepunom festivalu hrane u blizini Space Needlea u američkom Seattleu tijekom vikenda. Jedan od njih je poginuo, priopćila je policija u ponedjeljak.

U pucnjavi su ubijene tri osobe, među kojima je jedna identificirana kao napadač. Ozlijeđeno je još četvero ljudi - dvojica muškaraca od 23 i 27 godina, 39-godišnja žena i dvogodišnji dječak.

Foto: David Ryder/Getty images/Profimedia

Foto: Paul Christian Gordon/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Dokument podnesen sudu za maloljetnike u Seattleu otkriva da je zbog pucnjave uhićen 15-godišnjak koji je odustao od prvog pojavljivanja na sudu u ponedjeljak. Unatoč prvotnim informacijama da su vatru otvorila dvojica napadača, policija je sada utvrdila da ih je bilo troje - uhićeni 15-godišnjak, 19-godišnjak koji je umro na licu mjesta i "najmanje još jedan nepoznati osumnjičenik", prenosi Euronews.

Zbunjujuće informacije o napadačima

Vijest o najmanje tri napadača uslijedila je nakon niza zbunjujućih objava gradskih dužnosnika. Policija je u nedjelju tek nakon pet sati objavila da je jedan napadač uhićen, a da je drugi na slobodi.

Ranije je gradonačelnica Katie Wilson kazala da su dvije osobe u pritvoru pa je kasnije to demantirala.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak, šef policije Shon Barnes rekao je da nisu sigurni je li drugi napadač među preminulima.

Pomoćnica šefa istrage policijske uprave Seattlea Nicole Poweel kazala je u ponedjeljak da istražitelji vjeruju kako je pucnjava povezana s obračunom banda, odnosno sumnjaju da su dvije skupine pucale jedna na drugu.

Foto: David Ryder/Getty images/Profimedia

Sudac je odredio zadržavanje 15-godišnjaka u maloljetničkom pritvoru zbog istrage o vatrenom oružju i napadu prvog stupnja. Sredinom tjedna očekuje se da će slučaj stići do ureda tužitelja koji će odlučivati o optužnici.

Pucnjava je izbila u nedjelju oko 18 sati po lokalnom vremenu tijekom tradicionalnog godišnjeg festivala hrane.

Trodnevni festival privlači stotine prodavača hrane i trgovina te izvođača u prostrani park te stotine tisuća posjetitelja.