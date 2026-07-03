Ubojici u bijegu pomogla punica političara? Detalji krvave pucnjave u Njemačkoj

Cure novi detalji o strašnom zločinu u njemačkog Stadeu gdje je 45-godišnjak ranije ovoga tjedna ubio šest ljudi u domu za dobrobit mladih u mučnoj borbi za skrbništvo koja je dobila tragičan kraj.

Nakon pucnjave, u kojoj je ubio djelatnike ustanove, pokušao je pobjeći u Mercedesu, a za volanom je bila navodna kuma njegove kćeri. Sada je otkriveno da je riječ o punici SPD-ovog političara Deniza Kurkua, ujedno državnog povjerenika za migracije.

Odvjetnik političara poslao je službenu izjavu, koju je prenio njemački medij NDR, gdje političar izražava "najdublju sućut" i objašnjava da je "kuma" djeteta iz slučaja o kojem bruje mediji njegova punica.

Foto: Ibrahim OT/AFP/Profimedia

Foto: Ibrahim OT/AFP/Profimedia

Srebrni Mercedes za bijeg

Tvrdi kako nije imao prethodnih saznanja o zločinu, a stranka je naglasila da njegova povezanost s ovim slučajem neće utjecati na njegovu poziciju.

Istražitelji pak ispituju ulogu njegove punice u krvoproliću koje je zavilo u crno gradić u blizini Hamburga. Za sada nije izdan nalog za njezinim uhićenjem.

BILD piše kako ona nije bila svjesna krvavog plana prije napada.

Naime, osumnjičeni je imao sastanak u spomenutom domu oko skrbništva nad tromjesečnom kćeri. Nakon što je u zgradi ustrijelio četiri žene i dva muškarca, ušao je u Mercedes 65-godišnjakinje i navodno ju pištoljem prisilio da ga odveze.

No, policija ih je presrela i ispalila najmanje 15 hitaca na srebrni Mercedes jer se nije htio zaustaviti, ispričao je svjedok.

Tragična borba za skrbništvo

Petero djelatnika poginulo je na mjestu masakra, a šesta je osoba podlegla ozljedama u bolnici. Njemačka policija ranije je objavila da je napadač 45-godišnji njemački državljanin turskih korijena koji je vodio spor oko skrbništva nad tromjesečnom kćeri.

Inače, kuma djeteta i političareva punica je prethodno stala uz osumnjičenog šesterostrukog ubojicu. Tri dana prije napada, poslala je opširni dokument od 20 stranica na adrese nekoliko medija. U pismu je navela detalje bitke za skrbništvo koju su osumnjičeni i njegova partnerica vodili s vlastima u Hannoveru.

Foto: Ibrahim OT/AFP/Profimedia

Viši javni tužitelj Oliver Eisenhauer iz Ureda javnog tužiteljstva potvrdio je njemačkim medijima da je osumnjičeni pod istragom zbog "zlostavljanja osoba koje su mu provjerene na skrb".

U dokumentu koji je poslala medijima, kuma demantira navode tužiteljstva i tvrdi da mu je dijete nepravedno oduzeto.

Osumnjičeni za pucnjavu otprije je poznat policiji.