Meme izazvao diplomatsku dramu: Crnogorci pozvali srpskog veleposlanika na razgovor

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore poručilo je u petak da su pozvali srbijanskog veleposlanika Nebojšu Rodića na razgovor nakon što je službeni profil na društvenim mrežama povezan s crnogorskom vladom objavio komentare u kojima se dovodi u pitanje status srpskog jezika u Crnoj Gori.

U izjavi objavljenoj na X-u, ministarstvo je navelo da su pozvali Rodića na razgovor nakon "neprimjerene" objave na profilu Serbia in English, kojim upravlja srbijanski Ured za javnu kulturu i diplomaciju.

"Tijekom sastanka naglašeno je da je takva komunikacija neprihvatljiva, jer se odnosi na pitanja koja isključivo spadaju u ustavni i pravni okvir Crne Gore“, priopćilo je ministarstvo.

🇲🇪🇪🇺 Montenegro when asked why it doesn’t recognise the Serbian language spoken by 43% of its citizens. (the majority language according to the latest survey).



Respecting the majority language rights is also an EU value. Isn’t it? https://t.co/xG7cqgtB6i pic.twitter.com/HozCJtldmc — Serbia in English (@serbiainenglish) January 28, 2026

Odgovor Srbije

Veleposlanika u podsjetili da je prema članku 13. crnogorskog Ustava, srpski jezik u službenoj upotrebi, što potvrđuje poštivanje prava svih građana, prenosi Anadolu. Dodali su da članak 10. srpskog Ustava govori isto.

Diplomatska reakcija uslijedila je dva dana nakon objave korisnika Serbia in English u kojoj se dovodi u pitanje zašto Crna Gora ne priznaje srpski kao jezik kojim govori većina njezinih građana, predstavljajući to pitanje kao pitanje vrijednosti Europske unije.

"Crna Gora na pitanje zašto ne priznaje srpski jezik kojim govori 43 posto njezinih građana (jezik većine prema posljednjem istraživanju). Poštovanje prava većine na jezike također je vrijednost EU. Zar ne?“, pisalo je u objavi na X-u, uz koju je objavljen i meme iz popularne animirane serije Simpsoni.

Nije se trebalo dugo čekati na reakciju iz Srbije. Tamošnji Ured za javnu i kulturnu diplomaciju Srbije ponovno je podijelilo svoju raniju objavu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori. Podsjetili su i na raniju objavu crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova koje je prošle veljače čestitalo nezavisnost Kosova.

"Srpsko 'miješanje' u unutarnje poslove Crne Gore nasuprot crnogorskog miješanja u unutarnje poslove Srbije", istaknuli su u objavi.

