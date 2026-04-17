Majčino tijelo dvije godine čuvao u zamrzivaču pa živio od njezine mirovine

Christopher Phillips (60) držao je tijelo svoje majke, umirovljene tajnice tvrtke Sylvie, u zamrzivaču nakon što je umrla 2023. godine. Muškarac se izjasnio krivim za sprječavanje "zakonitog i pristojnog" pokopa svoje majke nakon što je pronađeno njezino tijelo, piše Metro.co.uk. Sin je pristupio njezinom bankovnom računu i podigao ušteđevinu i beneficije da bi financirao svoj samački život u primorskom gradu Porthcawlu u Walesu.

Bivši direktor tvrtke Phillips uhićen je nakon što je policija došla u kontrolu u veljači ove godine jer su se liječnici zabrinuli za nju. Nije dugo bila kod njih. Njezino tijelo pronađeno je u zamrzivaču, a Phillips je uhićen na imanju u Porthcawlu, Južni Wales.

Phillips se pojavio na sudu gdje se izjasnio krivim za sprječavanje dostojnog i zakonitog pokopa svoje starije majke i dvije točke optužnice za prijevaru zbog pristupa njezinim računima i prisvajanja njezine mirovine. Optužen je za sprječavanje pokopa između 2. listopada 2022. i 16. veljače 2026. - iako je sud kasnije čuo da je Phillips umrla 2023. godine.

Uzrok smrti nije poznat

U optužbama za prijevaru navodi se da Phillips nije obavijestio odjel za rad i mirovine te Vijeće Bridgenda da mu je majka umrla.

"Postojat će osnova za priznanje krivnje koja navodi datum smrti majke gospodina Phillipsa, što je bilo 2023. godine. Obrana traži bankovne izvode i informacije od samih dviju agencija. Prihvaćeno je da je gospodin Phillips nastavio podizati novac s majčinog računa i efektivno živio od njih", rekla je braniteljica Ruth Smith. Pritvoren je do izricanja presude u lipnju. Na otvaranju istrage održanoj u srijedu rečeno je da nije jasno kako je gospođa Phillips umrla.

"Policija je primila telefonski poziv od ordinacije opće prakse u kojem se tražila provjera dobrobiti starije pacijentice. Tijekom pretrage imanja pronašli su tijelo žene za koju se vjeruje da je Sylvia Phillips u škrinji za zamrzavanje", ispričala je mrtvozornica Joanne Webb. Na saslušanju u Pontypriddu rečeno je da su kaznene istrage u tijeku.

Sylvia je rođena u ožujku 1936., ali se ne zna točno kada je umrla. Obdukciju je 2. ožujka u Sveučilišnoj bolnici u Walesu obavio dr. Stephen Leadbeatter. Uzrok smrti nije poznat.

