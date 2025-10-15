Koristite Chat GPT? Stiže velika promjena za odrasle korisnike: 'Omogućit ćemo erotske sadržaje'

Popularni AI chatbot Chat GPT uskoro bi mogao ponuditi erotski sadržaj i sadržaj za odrasle u nastojanju da "odrasle korisnike tretira kao odrasle", najavio je izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman sugerirajući očitu promjenu politike.

Iako se ne zna točno što će se sve materijal smatrati "dopuštenim erotskim sadržajem", poznato je da će on biti dostupan samo za odrasle verificirane korisnike na platformi koju tjedno koristi 800 milijuna ljudi.

"U prosincu ćemo, u sklopu našeg pristupa 'tretiranja odraslih kao odraslih', omogućiti i erotske sadržaje za verificirane korisnike", poručio je Altman na društvenoj mreži X.

Ovakav će potez predstavljati veliku promjenu u politici OpenAI-ja, koji je ranije zabranjivao sadržaj tog tipa u većini slučajeva. Osim toga, podsjeća na nedavno uvođenje dva seksualno eksplicitna chatbota na Groku putem xAI-ja.

'Previše restriktivan'

Prema Altmanu, postojeće verzije Chat GPT-ja bile su "prilično restriktivne" zbog zaštite korisnika i njihovog mentalnog zdravlja, no taj je pristup učinio ovaj globalno popularan chatbot "manje korisnik i ugodnim za korisnike koji nemaju problema s mentalnim zdravljem", prenosi CNBC.

"Sada, kada smo uspjeli ublažiti ozbiljne probleme mentalnog zdravlja i imamo nove alate, moći ćemo sigurno ublažiti ograničenja u većini slučajeva", dodaje Altman.

Open AI nagovijestio je promjenu u veljači kada je ažuriran tekst na stranici Model Spec "kako bi se pojasnilo da je, kako bi se maksimizirala sloboda za korisnike, zabranjen samo seksualni sadržaj koji uključuje maloljetnike. Ipak, erotika se smatrala 'osjetljivim sadržajem' koji se generira samo u određenim dopuštenim kontekstima.

Osim uvođenja sadržaja za odrasle, najavljena je i nova verzija Chat GPT-ja 4o koja će chatbotu omogućiti da usvoji prepoznatljive osobnosti i "ponaša se kao prijatelj". "Ako želite da vaš Chat GPT reagira na vrlo ljudski način, koristi mnoštvo emojija, ili se ponaša kao prijatelj ChatGPT bi to trebao učiniti. Ali samo ako vi to želite", ističe se.

Kritike prijedloga

Korisnici društvenih mreža brzo su Altmana podsjetili na njegove ranije izjave u kojima je sugerirao da Chat GPT neće implementirati "seksualizirane značajke" chata, za razliku od konkurentskih modela poput XAI-jevog Groka.

Altmanova promjena politike dolazi u značajnom trenutku za OpenAI, budući da se već suočava s pojačanim nadzorom zbog svojih sigurnosnih praksi. U rujnu je Federalna trgovinska komisija pokrenula istragu protiv nekoliko tehnoloških tvrtki, uključujući OpenAI, zbog potencijalnih rizika za djecu i tinejdžere. Naime, par iz Kalifornije optužio je ChatGPT da je pridonio samoubojstvu njihovog 16-godišnjeg sina.

Kritičari kažu da će odluka o dopuštanju erotskog sadržaja na platformi stvoriti potrebu za većom regulacijom, i na saveznoj i državnoj razini.

"Kako će osigurati da djeca ne mogu pristupiti dijelovima ChatGPT-a koji su samo za odrasle i pružaju erotiku?", istaknula je za BBC Jenny Kim, partnerica u odvjetničkom društvu Boies Schiller Flexner. "Otvorena umjetna inteligencija, kao i većina velikih tehnoloških tvrtki u ovom prostoru, samo koristi ljude kao pokusne kuniće", smatra stručnjakinja.

