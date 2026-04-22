Pogubili su zatvorenika zbog ubojstva: Napadnuta nakon što je pokopala muža

Chadwick Willacy (58) je pretukao, davio i opljačkao Marlys Mae Sather prije nego što ju je zapalio dok je još bila živa. Jučer, 35 godina nakon stravičnog ubojstva, Florida je smrtonosnom injekcijom pogubila ubojicu. On je peti zatvorenik pogubljen na Floridi ove godine. Za svoj posljednji obrok prije pogubljenja u utorak, Willacy je odabrao piletinu, krumpiriće, sladoled i pitu.

Marlys je bila njegova susjeda koja ga je zatekla dok je provaljivao u njezinu kuću 5. rujna 1990. Willacy je pretukao, zadavio i opljačkao Sather prije nego što ju je zapalio dok je još bila živa, navodi se u sudskim zapisima. Obdukcija 56-godišnje bake pokazala je da je umrla od udisanja dima.

Willacy, koji je proglašen mrtvim u 18.15 sati po istočnom vremenu, nedavno je zatražio odgodu pogubljenja od Vrhovnog suda SAD-a, tvrdeći da je proces smrtonosne injekcije na Floridi obavijen velom tajne i da država krši vlastite protokole pogubljenja. Visoki sud ga je odbio nekoliko sati prije pogubljenja. I netom prije pogubljenja tvrdio je da je nevin kao i do tada.

Suprug umro od raka jetre

"Obitelji žrtve, nadam se da će vam ovo donijeti mir. Ako donese, to je dobro. Ali ovo nije ispravno", rekao je. Marlysin jedini sin rekao je za USA Today prije pogubljenja:

"Želim biti siguran da ću vidjeti kako upravitelj kaže da je preminuo", rekao je John Sather (68) plačući. "Želim biti siguran da će mama dobiti pravdu za nekoga tko je ušao i ukrao joj život u samo nekoliko trenutaka".

Šest tjedana prije brutalne smrti, Marlys je pokopala supruga. Umro je od raka jetre. Vraćala se kući s posla 5. rujna 1990. Trebala se naći s čovjekom koji je trebao kupiti automobil pokojnog supruga. Umjesto toga, u kući je naletjela na provalnika. Znala je i tko je pljačkaš - njezin 24-godišnji susjed Chadwick Willacy, koji joj je nekoliko puta kosio travnjak. Willacy nije imao milosti prema njoj.

Pretukao ju je, svezao i davio užetom dok mu nije dala svoj PIN. Zatim je uzeo njezin automobil, odvezao se do banke i podigao novac s računa prije nego što se vratio u kuću kako bi dovršio ono što je započeo. Onesposobio je detektore dima, polio je benzinom, a zatim joj je pred noge stavio ventilator i zapalio je.

Porota je tražila pogubljenje

Pronađeni su njegovi otisci prstiju na ventilatoru, krv na odjeći i brojni predmeti ubijene žene. Proglašen je krivim za ubojstvo prvog stupnja, provalu, pljačku i podmetanje požara, a sudac ga je na preporuku porote osudio na smrt. Njegova smrtna kazna kasnije je poništena, ali je porota ponovno preporučila njegovo pogubljenje 1997. godine, a drugi sudac se složio.

Marlys Mae Bakke bila je kći električara i učitelja, rođena u Clarkfieldu u Minnesoti, i zaljubila se u Dicka Sathera. Par se vjenčao 1953. godine i imali su dvije kćeri i sina. Dickov posao nije donosio puno novca pa je Marlys počela raditi 1966. u Rock Island Arsenalu, bazi američke vojske u Illinoisu. Marlys je bila odana supruga i majka te je naporno radila kako bi se pobrinula da njezina djeca ne shvate da nemaju puno novca.

"Uvijek smo bili jako siromašni, ali to kao djeca nismo znali", rekao je njezin sin. Dick i Marlys bili su oduševljeni kada su postali baka i djed kada je njihova kći Diana dobila vlastitu kćer, rekao je John Sather. A kada se Dianina druga kći rodila slijepa, Marlys je naučila Brailleovo pismo. Dicku je dijagnosticiran rak jetre u svibnju 1990. i umro je dva mjeseca kasnije. Obitelj je priredila tihu zabavu za Johnov 32. rođendan u kolovozu 1990., ali Marlys je bila odlučna da je učini posebnom.

"Rekao sam joj da želim usnu harmoniku i pikado", rekao je John Sather. "I obišla je osam različitih trgovina tražeći pravu usnu harmoniku i pikado". Kada je išao kući rekao joj je da je voli. I ona je njemu rekla. To su bile posljednje riječi koje je čuo od nje. Deset dana kasnije, njegova majka je ubijena.

