Uhićen trostruki ubojica iz Crne Gore! Prijavila ga majka, rekao joj: 'Imam krvi na rukama'

Ubojica trojice muškaraca u Podgorici, Vehid Murić (25), uhićen je u utorak navečer, priopćila je crnogorska policija. Ubijena su dva brata (28 i 35 godina) iz Rožaja te srpski državljanin (55) iz Novog Pazara. Murić se sumnjiči za teško ubojstvo, a o njegovom uhićenju obaviješten je državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici, piše Kurir.

"Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri osobe: D.H. (28) i N.H. (35) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara", naveli su. Iz policije su prethodno rekli da se ubojstvo dogodilo tijekom noći u Kozaračkoj ulici, te da su i ubijeni i ubojica iz Rožaja. Naglasili su da ovo ubojstvo nije povezano s djelovanjem kriminalnih struktura.

"Sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodili osobni sukobi između ubijenog i osumnjičenika", dodala je policija, izvijestio je Sandžak danas.

Rekao majci da ima 'krvi na rukama'

Voditelj Osnovnog državnog tužiteljstva u Rožajama, Aldin Kalač, potvrdio je da je majka Vehida Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubojstvo na Starom aerodromu, pozvala policiju nakon što joj je sin rekao da je počinio kazneno djelo. Kalač je rekao da nisu istiniti navodi u nekim medijima da je Murić prethodno prijavljivan za obiteljsko nasilje.

"Sinoć je došao u obiteljsku kuću u Rožajama i rekao majci da ima krvi na rukama, nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj" rekao je Kalač.

Od braće iz Srbije oprostio se i njihov bivši poslodavac.

"Bila mi je čast poznavati vas i raditi s vama do prije godinu dana. Kao što ste se slagali i uvijek bili tu jedno za drugo, tako vas je Bog i uzeo. Kraljevstvo nebesko", napisao je na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Gospića nije bio vezan kada je napao policajce: Evo gdje će ga sada prebaciti