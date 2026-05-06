Pretjecao kolonu pa se zabio u Opel s obitelji: Četvero mrtvih, dvoje u teškom stanju

Troje članova obitelji i još jedna osoba poginule su u stravičnoj prometnoj nesreći sinoć kod Novog Pazara u Srbiji, a još su dvije u teškom stanju.

Srbijanski Mondo piše da je nesreću na magistralnoj cesti Novi Pazar-Raška izazvao 19-godišnji mladić koji je, prema prvim informacijama, u Golfu 7 išao pretjecati kolonu kada se direktno sudario s Opel Astrom iz suprotnog smjera.

Isti portal navodi da je bio učenik privatne srednje škole u Novom Pazaru. S poginulim mladićem je u automobilu bio prijatelj koji je u kritičnom stanju.

Poginuli članovi obitelji

U sudaru su poginuli suprug i supruga iz Opela te njezin brat, dok je četvrta osoba koja se s njima vozila zadobila teške ozljede.

Vatrogasci su ozlijeđene i poginule izvlačili iz vozila koja su bila potpuno smrskana.

"Scene su biše stravične, dijelovi vozila svuda razasuti po cesti. Na mjesto nesreće odmah je stigla Hitna pomoć, ali nastradalima nije bilo spasa. Sudar je bio silovit", kazao je svjedok za RINU, prenosi Telegraf.

Magistralna cesta Novi Pazar-Raška jedna je od najkritičnijih dionica u Srbiji s čestim prometnim nesrećama.

U tijeku je istraga koja će otkriti što se sve kobne večeri događalo na toj cesti i kako je došlo do nesreće.

