Četiri potresa pogodila Venezuelu: Dva su bila jača od 6 stupnjeva po Richteru

Četiri potresa su pogodila sjeverozapad Venezuele unutar nekoliko sati kasno u srijedu i rano u četvrtak, uključujući dva magnitude veće od 6 stupnjeva po Richteru, javila je američka geološka služba USGS.

Potresi jačine između 4,9 i 6,3 stupnjeva po Richteru su se dogodili blizu grada Mene Grande u saveznoj državi Zulia, prema USGS-u.

Radi se o plitkim potresima na dubinama između 7,8 i 14 kilometara. Zasad nije bilo izvješća o žrtvama ili značajnoj šteti.

Savezna država Zulia je naftom bogata pokrajina na Venezuelanskom zaljevu koja graniči s Kolumbijom.