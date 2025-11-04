Djevojka (22) iz susjedstva prebijena u kafiću: Nasilnik je cipelario i gazio po glavi

Srpkinja Dejana Ć. (22) brutalno je pretučena 25. listopada u jednom kafiću u Beranama u Crnoj Gori dok je bila na radnom mjestu, objavio je Kurir.rs u ponedjeljak.

Za napad je osumnjičen Vaso R. (43), kojeg je djevojka poznavala iz viđenja.

Jezivi napad, koji je trajao oko 45 sekundi, snimila je nadzorna kamera kafića. Vidi se kako 22-godišnjakinja sjedi za stolom, a potom osumnjičenik ulazi u objekt i prilazi joj. Isprva joj je nešto govorio, a potom divljački nasrnuo otvorenom šakom prema glavi.

Udarao nogama po glavi

Zatim ju je uhvatio u glavu i udario je glavom po stolu, nakon čega je pala na pod. Vidi se kako je podigla ruke da se zaštiti. Nasilnik ni tu nije stao - mlatio je nogama po glavi i trbuhu, a zatim joj je počeo gaziti po glavi.

Scene horora gledao je i muškarac srednjih godina koji je sjedio za odvojenim stolom. Nijednom nije reagirao, a nakon što je osumnjičeni 43-godišnjak stao djevojci na glavu, muškarac je ustao od stola i krenuo prema izlazu. Kad je to primijetio nasilnik, nešto je bacio prema njemu, nakon čega je muškarac počeo trčati.

Vjeruje se da je ozlijeđena Dejana tada već izgubila svijest, no 43-godišnjak ju je i dalje tukao. Zabilježen je bolestan trenutak u kojem se lijevom rukom drži za stol, u desnoj ima upaljenu cigaretu, a nogama brutalno tuče djevojku. Kad je konačno završio s divljačkim ispadom, osumnjičeni Vaso napustio je kafić kao da se ništa nije dogodilo.

Bez svijesti bila četiri sata!?

Neslužbeno se doznaje da je Dejana bez svijesti bila četiri sata. Nepomičnu na podu pronašao ju je vlasnik kafića i odvezao je u najbližu bolnicu. Doznaje se da je 43-godišnjaka prijavila policiji, a epilog slučaja još uvijek nije poznat.

Ipak, o jezivom nasilju oglasilo se Osnovno državno tužiteljstvo (ODT) u Beranama, koje je muškarcu osumnjičenom za kazneno djelo nasilničko ponašanje odredilo zadržavanje do 72 sata. Ističu i da je Dejana zadobila lakše tjelesne ozljede.

"Događaj se odvio 25. listopada 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području općine Berane. Sumnja se da je osumnjičeni drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni redi i mir te lakše tjelesno ozlijedio D.Ć.", stoji u priopćenju ODT-a.

