Znanstvenicima nije jasno kako je u Velikoj Britaniji naglo pao broj novozaraženih nakon što su ukinuli gotovo sve epidemiološke mjere. Broj slučajeva je pao s 54.674 na 22.287 u periodu između 17. srpnja i 2. kolovoza.

"Nitko zapravo ne zna što se događa", rekao je za Nature epidemiolog John Edmunds s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu.

Stručnjacima zapravo nije jasno padaju li brojke, jer je prošao treći val zaraze ili zbog složenih društvenih čimbenika poput ukidanja mjera. Širenje delta soja, unatoč uspješnom programu cijepljenja, činilo se kao velika prijetnja, a eksponencijalni rast do lipnja je doveo do toga da su se predviđale stotine tisuća novozaraženih i kolaps zdravstvenog sustava.

Nijedan se crni scenarij nije dogodio

Epidemiolozi su, pod takvim pretpostavkama, ukidanje mjera nazvali bezobzirnim, no činjenica je da se dosad nijedan od predviđenih crnih scenarija nije dogodio.

Ipak, upozoravaju da je još uvijek prerano znati učinke popuštanja mjera na širenje zaraze, s obzirom na to da podaci o novozaraženima i hospitaliziranima kasne dva tjedna. Edmunds upozorava da to ne znači da se u Velikoj Britaniji razvio imunitet krda.

"Pad broja slučajeva donekle je bez presedana - u smislu da se taj trend pokazuje diljem zemlje - jer takve situacije su zabilježene tek nakon lockdowna. Ipak, imunitet krda manifestirao bi se na različitim mjestima u različito vrijeme", smatra on.

Unatoč više od 70 posto procijepljene odrasle populacije, velik je broj osjetljivih građana, naročito u dobi od 16 do 24 godine, jer uopće nisu cijepljeni ili nisu dobili drugu dozu.

"Neke slučajne fluktuacije u stopi zaraza su neizbježne. To je upravo situacija s kojom se, recimo, suočavaju klimatske promjene. U podacima se pojavljuju očiti znakovi i pitanje je u kojem trenutku treba preispitati uzrok", kaže Edmundsov kolega Graham Medley.

"Čini se da smanjenje broja slučajeva tijekom dana implicira specifičan temeljni uzrok. Ali taj uzrok može biti kombinacija mnogih stvari", dodaje Edmunds.

Složena kombinacija faktora

Prva mogućnost je da bi se pad mogao doimati izraženijim zbog naglog porasta zaraza u Engleskoj sredinom srpnja, uzrokovanim Europskim nogometnim prvenstvom, što je u skladu s većom stopom zaraženih muškaraca. Druga mogućnost je kraj školske godine, no prerano je da se to vidi u službenoj statistici. Ako je to točno, imat će značajne implikacije na nedavnu vladinu odluku da ne cijepi većinu mlađih od 18 godina.

Christina Pagel s University Collegea u Londonu smatra da je toplo vrijeme, ali i manji broj testiranih utjecao na ovakvu statistiku te dodaje da mnogi izbjegavaju testiranja čak i ako imaju simptome, samo da si ne upropaste godišnji odmor.

Iako je broj testiranja pao, pao je i postotak pozitivnih testova, ali i hospitalizacija. Ukratko, stručnjaci se slažu da tek treba vidjeti kako će popuštanje mjera djelovati na ponašanje građana, a time i na širenje zaraze.

"Ne možemo dobro predvidjeti ljudsko ponašanje. Nitko od nas nije računao na Europsko prvenstvo, ali je sve izglednije da je ono doista imalo učinka", kaže Edmunds.

A kad završe praznici...

On sugerira da bi Englesku tijekom narednih tjedana moglo očekivati ono što se trenutno događa u Škotskoj. Ondje su se praznici i vrhunac zaraze tijekom Europskog prvenstva dogodili prije nekoliko tjedana, a brojke su i dalje niske.

Znanstvenici smatraju da će, unatoč tome, povratak đaka u škole i zaposlenika na poslove u rujnu, uz dodatak popuštanja zaštite nakon cijepljenja, potaknuti novi rast broja novozaraženih.

"Mislim da će ljeto predstavljati mali odmor, ali da će pandemija polako rasti te da će stvari opet eskalirati najesen. Nije još sve gotovo", zaključuje klinički imunolog Alex Richter sa Sveučilišta u Birminghamu.