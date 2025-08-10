Brazilske plesačice napravile šou u susjedstvu: Ritam je pulsirao, a svi su gledali njih

U petak je započeo čapljinski međunarodni ljetni karneval i ispunio gradske ulice raznovrsnim i kreativnim maskama, javlja bljesak.info. Program je započeo zajedničkim ručkom i zabavom, nakon čega je povorka krenula prema središnjem trgu.

Čapljina je jedini grad koji je više od dva desetljeća predstavljao Bosnu i Hercegovinu u Europskoj asocijaciji karnevalskih gradova (FECC), organizaciji koja okuplja stotine članova iz 49 europskih i pridruženih zemalja poput Argentine, Brazila, SAD-a, Trinidada i Tobaga te Urugvaja.

Kako se može vidjeti iz fotografija koje je objavio Pixsell, najviše pozornosti privukle su atraktivne brazilske plesačice, a ritam drum orchestra iz Sarajeva rasplesao je cijelu Čapljinu, podižući atmosferu do vrhunca.

"Turistička organizacija kao aktivna članica ima obvezu organizirati svoj karneval, te svake godine u drugoj zemlji članici sudjelovati na Međunarodnoj godišnjoj konvenciji i rođendanu asocijacije, predstavljajući našu zemlju kao eminentnu kulturnu sredinu. Karneval u Čapljini svake godine posjećuje izaslanstvo asocijacije i počasni članovi FECC-a sa svojim delegacijama iz mnogobrojnih europskih zemalja (Hrvatske, Italije, Švedske, Nizozemske, Slovenije, Njemačke...), kao i atraktivne karnevalske grupe iz zemalja članica FECC-a", rekla je voditeljica ureda Turističke organizacije Čapljinka, Elena Sesar, u razgovoru za Fenu, prenosi federalna.ba.

Karneval, kaže, privlači iznimno velik broj posjetitelja, medijski je vrlo dobro popraćen te doprinosi značajnom povećanju turističkog prometa u Čapljini i okolnim područjima. Također, ovaj događaj doprinosi prezentaciji Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije

"Ove godine na karnevalu sudjeluje više grupa iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Srbije, kao i Bosne i Hercegovine, a sudionike dogovaramo već kroz cijelu godinu za vrijeme posjećivanja drugih karnevala", kazala je organizatorica.