Kontroverzna braća Tate napustila Rumunjsku, lete za SAD

Andrew i Tristan Tate, kontroverzna braća poznata po svojim izjavama na društvenim mrežama i podršci predsjedniku Donald Trumpu, napustili su Rumunjsku jutros u ranim satima, prema informacijama koje su za BBC otkrili izvori iz Bukurešta. Navodi se da su braća putovala privatnim zrakoplovom iz zračne luke Baneasa, a prema izvještajima lokalnih medija, njihov odredišni cilj bio je Florida.

Ova vijest dolazi nakon što je sud u Rumunjskoj 2023. godine odobrio da braća napuste zemlju, no pod uvjetom da ostanu unutar Europske unije. Međutim, žalbeni sud u Bukureštu poništio je ovu odluku nekoliko tjedana kasnije. Unatoč tome, braća su uspjela napustiti Rumunjsku, a još uvijek nije jasno pod kojim uvjetima su smjela otputovati, s obzirom na to da su im prije bilo zabranjeni međunarodni putovi.

Velika Britanija traži izručenje

Za braću Tate optužbe u Rumunjskoj nisu nova stvar. Uhićeni su prije tri godine pod ozbiljnim optužbama, uključujući silovanje, trgovinu maloljetnicima i pranje novca. Oba brata negiraju te optužbe. Osim toga, policija Velike Britanije traži njihovo izručenje zbog dodatnih optužbi za silovanje i trgovinu ljudima, a postupak izručenja trebao bi biti razmatran nakon što se okonča slučaj u Rumunjskoj.

Iako su braća Tate bili pod pritiskom zbog njihove kontroverzne prošlosti, oni uživaju široku podršku, posebice među desničarskim korisnicima društvenih mreža. Braća su otvoreno podržavala Donalda Trumpa tijekom američke predizborne kampanje, a njihova podrška desničarskim idejama privukla je pažnju mnogih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nejasno je pod kojim uvjetima su braća smjela napustiti Rumunjsku, a specifične informacije nisu otkrivene. Službeni izvori iz Ministarstva unutarnjih poslova Rumunjske, koji su željeli ostati anonimni, istaknuli su da je odluka o njihovom putovanju bila na diskreciji tužitelja.

Trumpov službenik interesirao se o slučaju

Zanimljivo je da je rumunjski ministar vanjskih poslova, Emil Hurezeanu, izjavio kako je američki službenik iz trenutne administracije Donalda Trumpa iskazao interes za pravnu situaciju braće Tate, i to tijekom Münchenske sigurnosne konferencije. Hurezeanu je inzistirao da to nije politički pritisak, no ta izjava izazvala je daljnje špekulacije.

Ovaj slučaj i dalje ostaje u središtu pozornosti, a razvoj događaja u budućnosti mogao bi dodatno oblikovati političku dinamiku u Rumunjskoj, ali i međunarodnu pravnu suradnju vezanu uz braću Tate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Andrew Tate i njegov brat ponovno uhićeni: Britanci izdali nalog, radi se o slučaju iz 2015.

Tekst se nastavlja ispod oglasa