Bliži se dan od kojeg svijet strahuje: 'Ne želim reći da će odmah početi nuklearni rat, ali...'

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, rekao je da bi svijet trebao biti uznemiren ako ugovor New START istekne bez zamjene, jer bi to značilo da najveće nuklearne sile po prvi put od ranih 1970-ih nemaju nikakva ograničenja.

Ugovor New START, koji su 2010. potpisali američki predsjednik Barack Obama i Medvedev, koji je bio predsjednik Rusije od 2008. do 2012., ograničio je broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1.550 na svakoj strani. Ugovor prestaje važiti 5. veljače, a ruski dužnosnici rekli su da nisu dobili službeni odgovor iz Washingtona na prijedlog predsjednika Vladimira Putina da se postojeća ograničenja za projektile i bojeve glave produže za još godinu dana.

"Ne želim reći da to odmah znači katastrofu i da će početi nuklearni rat, ali bi to ipak trebalo uznemiriti sve", rekao je Medvedev za Reuters, TASS i ruskog ratnog blogera WarGonzo u intervjuu u svojoj rezidenciji izvan Moskve. "Satovi sudnjeg dana otkucavaju i očito moraju ubrzati", dodao je.

'Kad nema sporazuma, to znači da je povjerenje iscrpljeno'

Medvedev, poznat kao tvrdi jastreb, prema stranim diplomatima daje dobar uvid u razmišljanja tvrdolinijaša unutar ruske elite. U siječnju je američki predsjednik Donald Trump naznačio da će dopustiti da ugovor istekne. "Ako istekne, istekne"“, rekao je Trump u intervjuu za New York Times. "Jednostavno ćemo napraviti bolji sporazum."

Sporazumi o kontroli naoružanja, rekao je Medvedev, igrali su ključnu ulogu ne samo u ograničavanju broja bojevih glava, nego i kao način provjere namjera te osiguravanja određene razine povjerenja između velikih nuklearnih sila. Medvedev (60) rekao je da je gotovo cijeli njegov život postojao ili neki sporazum o kontroli naoružanja ili barem razgovori o njemu između SAD-a i Sovjetskog Saveza ili Rusije.

"Kad postoji sporazum, to znači da postoji povjerenje, ali kad nema sporazuma, to znači da je povjerenje iscrpljeno", rekao je Medvedev. Zanimljivo, Putin je 2023. godine suspendirao sudjelovanje Moskve u ugovoru zbog američke potpore Ukrajini u ratu s Rusijom.

'Ne želimo globalni sukob, nismo ludi, ali...'

Također, Medvedev je u ponedjeljak izjavio kako svijet postaje vrlo opasno mjesto, ali da Rusija ne želi globalni sukob. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. izazvala je najveću konfrontaciju između Zapada i Moskve od vrhunca Hladnog rata, iako izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušavaju pregovarati o završetku rata između Rusije i Ukrajine.

Medvedev, koji je zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, svojevrsnog suvremenog politbiroa najmoćnijih ruskih dužnosnika, pohvalio je Trumpa i rekao da je ohrabrujuće što su kontakti s Washingtonom ponovno uspostavljeni. No Medvedev, koji je više puta vrijeđao Kijev i zapadne sile upozoravajući na rizik eskalacije rata prema nuklearnoj 'apokalipsi', rekao je da je Zapad opetovano ignorirao ruske interese.

"Situacija je vrlo opasna. Čini se da se prag boli smanjuje", rekao je Medvedev za Reuters, TASS i WarGonzo. "Nismo zainteresirani za globalni sukob. Nismo ludi", rekao je Medvedev, koji je bio predsjednik Rusije od 2008. do 2012., ali dodaje: 'Globalni sukob ne može se isključiti.'

'Zapadni čelnici izmišljaju lažne 'horo priče'

Upitan o nizu globalnih događaja u siječnju – u Venezueli, oko Grenlanda i drugdje – Medvedev je rekao da je to sve bilo jednostavno 'previše'.

O venezuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru, ruskom savezniku, Medvedev je rekao da bi Sjedinjene Države, da je Trumpa 'otela' neka strana sila, to jasno smatrale činom rata.

Također je rekao da su zapadne tvrdnje o ruskoj ili kineskoj prijetnji Grenlandu lažne 'horor-priče' koje zapadni čelnici izmišljaju kako bi opravdali vlastito ponašanje.

