Bivši ministar vanjskih poslova Mirko Kovač gostovao je u N1 Newsroomu gdje je govorio o Europskoj uniji u kontekstu rata u Ukrajini, kao i o odnosima moći između svjetskih sila.

"EU je najveći pomagač Ukrajine na financijskom planu. Dala je više nego Amerika – šest, sedam milijardi eura. To je više od trećine BDP-a Ukrajine za 2021. godinu, znači prije dvije godine. To je jako puno novaca i nastavit će pomagati. Ja kao uvjereni Europljanin volio bih da je EU emancipiranija i da ona više svoje interese javno artikulira. Ovako je ovo jedinstvo postignuto pod pritiskom SAD-a, a ne snažnom voljom samih Europljana", rekao je na samom početku razgovora.

Dodao je da postoji mogućnost da oslabi europska pomoć.

"Rat koji iscrpljuje Ukrajince i ruske snage i naravno da postoji mogućnost da oslabi europska pomoć i motivacija da se pomaže Ukrajini u onoj mjeri u kojoj se to radilo do sada. Novi predsjednik Češke koji je bio aktivan u NATO-u je jasno rekao da se boji toga da bi mogao splasnuti entuzijazam u Europi kada je riječ o pomaganju Ukrajini. Taj scenarij postoji. Rusi su se očito pripremili na dugotrajan rat. Rusi još imaju municije i rezervi za dvije godine ratovanja”.

'Rusija je preživjela sankcije i prije devet godina'

Kovač ističe kako se radi o ratu Rusije i Zapada.

"Nažalost bio sam u pravu već prije godinu dana kada sam govorio da sankcije neće spriječiti Rusiju u tome da nastavi ratovati protiv Ukrajine i vršiti agresiju. Rusija je preživjela i sankcije prije devet godina kada je prvi put krenula na Ukrajinu. U tom razdoblju je Rusija uspjela postati samodostatna na planu poljoprivrede, a sada ide na samodostatnost tehnologije. Vidimo suradnju koja se događa s Kinom. To nije za podcijeniti. Kinezi stvaraju novi blok koji oni predvode. Ova invazija Rusije na Ukrajinu je i rat Rusije protiv Zapada ili Zapada protiv Rusije, ovisno o perspektivi. To je sve u funkciji pravog sukoba prema kojem mi idemo, a to je brutalan sukob između Amerike i Kine”, rekao je.

Dodao je da postoji međuovisnost između Kine i Amerike.

"Kinezi su naravno ovisni o trgovačkim putevima koje kontroliraju u velikoj mjeri Amerikanci. Ali isto tako Amerikanci ovise o mineralima koje imamo samo u Kini. Tu su Kinezi vrlo snažni i imaju dosta toga na svom teritoriju. Jasno je da obje zemlje jačaju svoju obrambenu ili napadačku sposobnost i da se razrađuju scenariji i u Kini i SAD-u o nekom mogućem skobu koji bi se ticao mogućnosti invazije Kine na Tajvan. To je vrlo ozbiljna stvar o kojoj su Kini počeli govoriti javno. Ovaj dolazak kineskog predsjednika u Moskvu govori vrlo jasno da je Kina spremna na konfrontaciju, da se ne boji SAD-a. Kina je poslala i balone u SAD. Poruka toga je – mi se vas ne bojimo”.

'Kinezi su jedina prava ugroza Amerikancima'

“Danas imamo tri velesile – SAD, Kina i Rusija. To se vidi i to znamo. Međutim, samo je jedna sila zaista ravnopravna u nekoj mjeri s Amerikancima, a to je Kina. Kinezi su jedina prava ugroza Amerikancima. Vidimo po onome što Rusija uspijeva učiniti u Ukrajini – ne uspijeva osvojiti puno teritorija. Naravno, Rusija ratuje protiv Zapada, ali nema te sposobnosti da ugrozi SAD”, zaključuje Kovač.

U svom je gostovanju komentirao i nalog Međunarodnog kaznenog suda za uhićenje Putina.

"Nitko ne vjeruje da bi se moglo uhititi Putina. To je jedna mjera kojoj je cilj stvoriti dojam o kriminalnim činovima ruskog režima pod zapovjeništvom Putina. Mi znamo da ove tri velesile ne priznaju taj međunarodni sud. Tako da, kada bi Putin došao u Hrvatsku on bi morao biti uhićen, kada bi došao u Mađarsku, Orbanova vlada može to ne učiniti, ali kada bi došao u SAD ili Kinu ne bi bilo uhićen. Ove tri velesile koje imamo u svijetu ne priznaju taj Međunarodni kazneni sud”.