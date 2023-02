Američki dužnosnici nastavili su upozoravati Kinu da ne pruža pomoć Rusiji usred njezina tekućeg rata u Ukrajini, nazvavši takav potez "crvenom linijom", prenosi Newsweek.

"Također moramo biti jasni da ako postoje bilo kakve pomisli i napori Kineza i drugih da pruže letalnu potporu Rusima u njihovom brutalnom napadu na Ukrajinu, da je to neprihvatljivo", rekla je američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Linda Thomas-Greenfield tijekom intervjua za CNN-ov State of the Union Sunday.

U međuvremenu, SAD nastavlja pružati vojnu pomoć Ukrajini šaljući najnoviji paket sigurnosne pomoći u vrijednosti od 2,5 milijardi dolara koji je najavljen prije otprilike mjesec dana. Paket uključuje stotine dodatnih oklopnih vozila, potporu protuzračne obrane i projektile zemlja-zrak, navodi State Department.

Američki predsjednik Joe Biden stigao je danas u potpunoj tajnosti u Ukrajinu, obilježivši svoj prvi posjet toj zemlji od početka ruske invazije. Biden je u Kijev stigao vlakom iz Poljske.

Ukrajinci traže F-16

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij više je puta tražio od SAD-a borbene zrakoplove F-16, što je predsjednik Joe Biden odbio. Međutim, u nedjelju je Thomas-Greenfield rekla da će se razgovori o tom pitanju nastaviti s ovom istočnoeuropskom zemljom tijekom sljedećih nekoliko "tjedana i mjeseci".

"Moramo osigurati da imaju potrebnu obuku i sposobnost za korištenje oružanih sustava koje im dajemo", rekla je. "Neće im pomoći ako im damo oružane sustave koje oni ne mogu koristiti i nemaju kapacitet za održavanje", rekla je i dodala da SAD "nikada, nikada nije posustao u podršci Ukrajincima".

Rusija je u nedjelju ispalila više od 20 raketa, ubivši i ranivši civile, priopćio je Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine. U međuvremenu, Ukrajina je također pokrenula više od 20 zračnih napada na ruske "vatrene položaje" i "važne neprijateljske mete", a ukrajinsko Ministarstvo obrane objavilo je video u nedjelju popodne na Twitteru u kojem stoji da je "vrijeme za HIMARS!"