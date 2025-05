Drama u najprometnijoj luci Zapada: 'Ne mogu si to priuštiti, ne mogu'

Vozeći se južno od Los Angelesa uz obalu, teško je ne primijetiti luku San Pedro. Deseci crvenih dizalica izviru iza autoceste. Industrijski žamor odjekuje dok se kontejneri istovaraju s golemih brodova na kamione i teretne vlakove koji se čine beskonačnima.

Luka Long Beach u kombinaciji s lukom Los Angeles čini najprometniji lučki kompleks na zapadnoj hemisferi. Šareni metalni kontejneri sadrže sve i svašta – od odjeće i autodijelova do hladnjaka i namještaja. Ovdje godišnje prođe roba vrijedna oko 300 milijardi dolara, a 60 posto dolazi iz Kine.

No trenutačno je promet znatno manji nego inače. U usporedbi s prošlom godinom, zabilježen je pad prometa od čak trećine, piše Sky News.

Trumpova politika carina na djelu

Na najbližem dijelu američkog kopna prema Kini, politika novih carina Donalda Trumpa već daje rezultate – trgovina između dviju zemalja je gotovo zamrznuta.

"Za svibanj očekujemo pad prometa od oko 30 posto u odnosu na svibanj 2024.", kaže Noel Hacegaba, operativni direktor luke Long Beach za Sky News.

"To znači manje brodova i manje kontejnera. Manje kamiona bit će potrebno za prijevoz tih kontejnera od terminala do skladišta. A to znači i manje posla, manje radnih mjesta."

'Jedva preživljavamo'

Helen Andrade to dobro zna. Ona i suprug Javier voze kamione. Helen je vozačku dozvolu stekla tek prije nekoliko godina, pa kad posla ponestane, ona je prva na udaru.

"Noćima ne spavam od brige", kaže.

"Jedva preživljavamo, a već sad osjećamo usporavanje. U mom slučaju to su dvije plaće koje nećemo imati. Kako ćemo preživjeti?" Dodaje: "Strah me iduća dva tjedna. Vidjet ću kamo ovo ide i hoće li mi ušteđevina biti dovoljna – a znam da nije".

Svaka peta osoba u Long Beachu vezana je uz luku

No ono što se događa u luci ne ostaje samo tamo.

Pošiljke dolaze u sve dijelove zemlje, a nestašica određenih proizvoda iz Kine i rast cijena već se osjećaju.

Nedaleko odatle nalazi se kvart igračaka u središtu Los Angelesa – multikulturna četvrt s nekoliko ulica pastelnobojnih zgrada, u kojima posluju uvoznici i veletrgovci igračkama, uglavnom iz Kine.

Jedna žena u skladištu igračaka čita kineske novine i pokazuje naslov o carini od 145 posto. "Ne mogu si to priuštiti, ne mogu… morat ću podići cijene", kaže iznervirano.

Prazne police

Iza ugla nalazi se trgovina – prodaje poklon vrećice i ukrasne papire. Police su djelomično prazne.

"Ovdje smo prestali uvoziti iz Kine jer su carine previsoke", kaže vlasnik Jacob Mok. Za Sky News dodaje: "Pratim pregovore između Kine i Amerike. Nadam se da će se uskoro dogovoriti jer je ovo za nas jako teško."

Jacob nije jedini. Utjecaj se osjeća kroz cijeli opskrbni lanac.

Američki ministar trgovine Scott Bessent ovog će se vikenda sastati sa svojim kineskim kolegom u Švicarskoj. Pritisak na Trumpov tim raste – od njih se očekuje da brzo postignu dogovor s Kinom.

