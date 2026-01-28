Bivša prva dama ide u zatvor: Uzela dijamantnu ogrlicu, Chanelove torbice

Kim Keon Hee, supruga bivšeg južnokorejskog predsjednika, osuđena je na 20 mjeseci zatvora zbog primanja mita od kontroverzne Crkve ujedinjenja. Istovremeno, sud je odbacio optužbe protiv 52-godišnje Kim za manipulaciju cijenama dionica i primanje besplatnih anketa javnog mnijenja uoči predsjedničkih izbora 2022. godine, na kojima je pobijedio njezin suprug Yoon Suk Yeol, piše BBC.

Njezin suprug Yoon već je osuđen na pet godina zatvora zbog zlouporabe ovlasti i ometanja pravde prilikom neuspješnog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja 2024. godine. Ovo je tako prvi put u povijesti Južne Koreje da su bivši predsjednik i prva dama istovremeno osuđeni.

'Što je položaj viši...'

U srijedu je sudac Okružnog suda u Seulu proglasio Kim krivom zbog zlouporabe položaja radi ostvarivanja osobne koristi. "Što je položaj viši, to se svjesnije treba čuvati takvog ponašanja. Kim nije odbila nagovaranja i bila je zaokupljena osobnim probitkom", rekao je sudac.

Istražitelji su otkrili da je Kim između travnja i srpnja 2022. godine od Crkve ujedinjenja primila darove u vrijednosti od 80 milijuna wona (oko 47 tisuća eura). Crkva joj je, u zamjenu za poslovne i političke usluge, poklonila dijamantnu ogrlicu marke Graff i nekoliko Chanelovih torbica.

Tužiteljstvo je za tri točke optužnice tražilo kaznu zatvora od 15 godina i novčanu kaznu od 2 milijarde wona (oko 1,17 milijuna eura). Međutim, sudac je uzeo u obzir da Kim nije izravno tražila niti poticala na mito te da nema značajniju kaznenu evidenciju.

Foto: Chung Sung-jun/afp/profimedia

Uz zatvorsku kaznu od 20 mjeseci, sud joj je naložio povrat 12,85 milijuna wona (oko 7.500 eura) u gotovini, a oduzete su joj i dijamantne ogrlice.

Preostale optužbe

Kim Keon Hee također je optužena za navodnu umiješanost u regrutiranje sljedbenika Crkve ujedinjenja u konzervativnu Stranku narodne moći, čiji je njezin suprug bio član, te za primanje darova u zamjenu za imenovanja na državne funkcije. Sud će o tim slučajevima tek odlučivati.

