Bio je uvjeren da ima rak: Započeo kemoterapiju, a onda je stigao poziv iz bolnice

Njemački umirovljenik Uwe König (75) pola godine živio je najgoru noćnu moru svakog pacijenta, vjerujući da ima rak. Kada se već upustio u brobu sa zloćudnom bolesti, prošao i kemoterapiju, otkrivena je greška bolnice koja je zamijenila njegove uzorke s drugim pacijentom tijekom rutinge pretrage bubrega u Sveučilišnoj bolnici u Göttingenu.

Liječnici su mu data priopćili dijagnozu Adeno-CUP, odnosno oblik adenokarcinoma nepoznatog primarnog podrijetla. Tek je kasnije otkriveno da zapravo nikada nije imao rak.

"Bio sam siguran da nemam rak", izjavio je 75-godišnji Königa njemačke medije koje citira Fenix magazin.

Bolnica priznala pogrešku

Iako su prvotni uzorci jasno ukazivali na prisutnost stanica raka, daljnjim pretragama nije otkriven ni jedan tumor.

Nakon što je naglo izgubio 15 kilograma, u proljeće 2025. je ponovno hospitaliziran te je krenuo s kemoterapijom, iako su liječnici imali sumnje u dijagnozu.

Nedugo nakon što je otpušten, dobio je poziv iz bolnice gdje su priznali pogrešku i priopćili da nema rak.

Bolnica je tvrdila da je pacijent od trenutka dijagnoze u studenom 2024. bio pod stalnim nadzorom specijalista. Osim toga, uvjeravaju da cijelu situaciju shvaćaju ozbiljno i da čine sve kako bi preispitali kako je došlo do propusta.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon priče koju je razotkrio RTL Danas, zadarska bolnica pokrenula unutarnji nadzor