Severe Weather najavio poremećaj polarnog vrtloga: 'Vide se prvi znakovi problema'

Uskoro će započeti značajan poremećaj polarnog vrtloga zbog neuobičajeno ranog i iznenadnog stratosferskog zagrijavanja. Prognoze pokazuju kolaps polarne cirkulacije u drugoj polovici mjeseca, s hladnim vremenom i snijegom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ali zasad s manje jasnim utjecajima na Europu, piše Severe Weather.

Polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, zadržavajući je u polarnim regijama kada je jaka. Ali kada je poremećen ili urušen, hladni zrak može izaći, stvarajući pravo zimsko vrijeme u srednjim geografskim širinama.

Nadolazeće stratosfersko zagrijavanje pomoći će u donošenju hladnoće i snijega u Sjedinjene Države, Kanadu i potencijalno i Europu, stvarajući "prosinac za pamćenje" i potencijalno čak bijeli Božić.

Što je polarni vrtlog?

Polarni vrtlog je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju iznad sjeverne (i južne) hemisfere, objašnjava Severe Weather. Polarni vrtlog možete jednostavno zamisliti kao „zid“ koji se vrti iznad i oko polarnih područja od površine do stratosfere (visine preko 50 km), a unutra sadrži hladni polarni zrak.

Cijeli Polarni vrtlog dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Oba imaju različite uloge, pa ih se prati odvojeno. Ali oba dijela zajedno tvore cijelu zimsku cirkulaciju i rezultirajuće dnevno vrijeme na površini.

Onda kada je jak polarni vrtlog, snažna je i polarna cirkulacija. Time se zadržava hladniji zrak u polarnim područjima, sprječavajući njegov izlazak i stvarajući blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih srednjih geografskih širina.

Kada se Polarni vrtlog poremeti ili čak potpuno uruši, puno mu je teže zadržati hladni zrak, koji može lako pobjeći iz polarnih područja u Sjedinjene Države ili druga područja srednjih geografskih širina. Ako više volite topliju/blažu zimu u Sjedinjenim Državama ili Europi, bit će vam drag snažan polarni vrtlog, ali ako želite pravo zimsko vrijeme s hladnoćom i snijegom, slab/poremećen polarni vrtlog je upravo ono što želite vidjeti.

Prema najnovijim analizama, polarni vrtlog trenutno ima normalnu veličinu, lijep kružni oblik i kreće se oko dugoročne prosječne jačine. Stratosferski polarni vrtlog izgleda kao veliki "ciklon" s hladnom jezgrom blizu svog središta niskog tlaka.

Iako polarni vrtlog na ovoj razini u stratosferi izgleda pristojno, već se mogu vidjeti prvi znakovi problema. Počinje se formirati područje visokog tlaka, a slab val zagrijavanja već je vidljiv u vanjskim slojevima. Naime, može se vidjeti anomalija tlaka na istoj razini u stratosferi, što pokazuje da glavna jezgra polarnog vrtloga ima propisno niski tlak. Anomalija visokog tlaka razvija se u stratosferi i očekuje se da će se dalje povećavati i jačati.

Snaga polarnog vrtloga

Kako zapravo mjerimo snagu polarnog vrtloga? Jednostavan odgovor su - vjetrovi. Što je stratosferski polarni vrtlog organiziraniji, to su jači vjetrovi oko njegove jezgre, što se obično prevodi u jači utjecaj na površinu.

Severe Weather donosi najnoviju analizu i prognozu stratosferskih vjetrova oko Polarnog vrtloga, iz koje se može vidjeti da sve ukazuje na smanjenje snage polarnog vrtloga tijekom sljedeća dva tjedna, kako se područje visokog tlaka širi u stratosferi.

Važan prag je linija 0, koja označava stvarni preokret vjetra u stratosferi. Jedna od najnovijih GFS prognoza sada pokazuje preokret, što bi ovaj događaj označilo kao veliko iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW). No, utjecaji površinskog vremena mogu se dogoditi i bez službenog preokreta vjetra, ako je polarni vrtlog dovoljno poremećen.

Polarni vrtlog počinje slabiti tijekom zagrijavanja startosfere, a glavna remetilačka energija prvo dolazi s nižih razina te atmosferski valovi reflektiraju energiju prema gore u stratosferu.

Ta energija počinje remetiti polarni vrtlog stvaranjem područja više temperature i tlaka u stratosferi. Poremećaj polarnog vrtloga zatim omogućuje hladnom zraku da slobodnije izlazi iz polarnih područja, prekrivajući pritom Sjedinjene Države i/ili Europu zimi.

Većina SSW događaja događa se od sredine do kasne zime. Ali ove godine prognoza pokazuje neuobičajeno rani događaj stratosferskog zagrijavanja, taman na vrijeme da utječe na početak meteorološke zime.

Najnovije prognoze pokazuju da će se vrhunac poremećaja dogoditi kasnije ovog mjeseca, oko 26. Vrlo snažno područje visokog tlaka je u srednjoj stratosferi, koje se ponekad naziva "anti-vrtlog". Može se vidjeti vrlo snažan val zagrijavanja koji se javlja tamo gdje se spajaju, deformirajući i remeteći polarni vrtlog.

Neobično za ovo doba godine

Pravi opseg stratosferskog zagrijavanja može se vidjeti u najnovijoj prognozi temperaturne anomalije za istu razinu. Snažna je anomalija zagrijavanja, s temperaturama u srednjoj stratosferi koje se približavaju 40 stupnjeva Celzija iznad normalnih.

Takav događaj stratosferskog zagrijavanja prilično je neobičan u ovo doba godine. Manje od nekoliko ovakvih stratosferskih događaja zabilježeno je tako rano u posljednjih 70 godina, a ovo je najraniji zabilježeni događaj.

Stoga se postavlja pitanje kako će ovaj događaj utjecati na vrijeme na površini. Pokazuje se snažna anomalija visokog tlaka i jasno pomaknut polarni vrtlog. To je jasan znak da ovaj događaj ima brzu reakciju u atmosferi. Prognoza također jasno pokazuje smanjenje brzine vjetra, što ukazuje na dolazak efekta stratosferskog zagrijavanja na nižim nadmorskim visinama.

Ovi događaji zagrijavanja poznati su po tome što imaju utjecaj na vremenske uvjete sve do površinskih razina.

Oslabljeni mlazni tok i sustavi niskog tlaka iz istočnog dijela Sjedinjenih Država preko sjevernog Atlantika i u Europu pomažu osloboditi hladni zrak iz Arktika, šaljući ga prema Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi.

Rani događaji obilježili su hladan vremenski obrazac nad Kanadom i cijelim Sjedinjenim Državama, osim jugozapada. Iz nekog razloga, Europa pokazuje prilično slabu reakciju, s tek nešto vidljivim zahlađenjem nad sjevernim i sjeverno-središnjim dijelovima. Glavno polarno oslobađanje hladnoće dogodilo se u središnjem i cijelom istočnom dijelu Sjedinjenih Država.

Prognoza anomalije površinskog tlaka za prvu polovicu prosinca pokazuje potpuno isti obrazac kao što se očekuje nakon SSW događaja. Područje visokog tlaka iznad pola, s niskotlačnim sustavima pomaknutim zajedno s hladnim zrakom u Sjedinjene Države i istočnu hemisferu.

Budući da se čini da je glavno područje udara za sada Sjeverna Amerika, možemo pobliže pogledati prognozu anomalije tlaka od 500 mb (5 km/3 milje) za prvu polovicu prosinca. Možete vidjeti kako prognoza prikazuje očekivani blokirani Sjeverni pol, sa širokim područjem niskog tlaka koje stvara sjeverni hladni tok u Sjedinjene Države iz zapadne Kanade.

To je ono što se očekuje nakon snažnog poremećaja polarnog vrtloga, baš kao što su prošli događaji naznačili. To možemo vidjeti kao snažan znak hladnog i snježnog početka zime diljem Sjedinjenih Država i južne Kanade.

Bijeli Božić?

Nad Europom trenutno vidimo podršku za anomaliju hladnog zraka uglavnom nad sjevernim dijelovima, a potencijalno i u Velikoj Britaniji, ako se područje niskog tlaka nalazi niže. Ali, ovo je opet potpuno isti scenarij kao što smo vidjeli u prošlim ranim SSW događajima, koji obično snažno pogoduju s hladnim zrakom i snijegom Sjedinjenim Državama i Kanadi.

Još smo u ranoj fazi procesa i ovi stratosferski događaji nisu svi isti, pa još uvijek ima više nego dovoljno vremena da prognoze pokažu širenje hladnijeg zraka u središnje i sjeverozapadne dijelove, kao što to obično čine neki događaji južnog i južnog toka (SSW) sredinom zime.

Gledajući dublje u prosinac, možemo vidjeti da se anomalija hladnog zraka nastavlja širiti, sada dosežući dalje u sjeverozapadnu Kanadu. To nam govori da prognoza očekuje da će sjeverni tok ostati stabilan, povlačeći hladniji zrak iz dubokog polarnog područja i prenoseći ga dolje u Sjedinjene Države.

Takav obrazac mogao bi ostati stabilan do kraja prosinca, što bi uvelike povećalo vjerojatnost bijelog Božića u mnogim dijelovima Sjedinjenih Država.

Gledajući prognozu snježnih padalina za prosinac, možete vidjeti dobru raspodjelu ukupnih snježnih padalina od Kanade do sjevernog, zapadnog i istočnog dijela Sjedinjenih Država. Snježni pokrivač također se širi preko ravnica. Ovo je prosjek za cijelu zemlju, tako da gledamo samo pokrivenost, a ne stvarne brojke.

Ovo je još jedan pozitivan znak da postoje dobre šanse za bijeli Božić dublje na jugu SAD-a nego u nekim nedavnim zimama. Na temelju gore navedenog trenda snježnih padalina i obrasca temperature površine, ovaj trend za sada izgleda doista obećavajuće - mogao bi biti snježni pokrivač i hladnije temperature nad velikim dijelom Sjedinjenih Država.

