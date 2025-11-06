Severe Weather upozorava: 'Uočen poremećaj polarnog vrtloga, početak će biti udaran!'

Rijetko rano stratosfersko zagrijavanje počinje se pojavljivati u prognozama za nadolazeće tjedne. Pokazuje slabljenje i poremećaj polarnog vorteksa. To će snažno utjecati na atmosfersku cirkulaciju, rezultirajući puno hladnijom ranom zimom u Sjedinjenim Državama, Kanadi i dijelovima Europe, piše Severe Weather Europe.

Najbolji način razumijevanja polarnog vorteksa jest vizualizirati ga u njegovoj punoj veličini. No da stvari pojednostavimo – polarni vorteks samo je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju iznad sjeverne i južne hemisfere. Postoji više razloga zbog kojih se prati polarni vorteks, njegova snaga i oblik/veličinu. Može ga se zamisliti kao „zid“ koji se vrti iznad polarnih područja, od površine do stratosfere, zadržavajući hladni polarni zrak unutar sebe.

Kada je polarni vorteks snažan, to obično znači snažnu polarnu cirkulaciju i jak mlazni tok. To u osnovi zaključava hladniji zrak u polarna područja, sprječavajući ga da se spusti prema jugu, stvarajući blaže uvjete u većem dijelu SAD-a, Europe i drugih srednjih geografskih širina.

No kada se polarni vorteks uspori ili poremeti, puno teže zadržava hladan zrak, koji tada lakše može pobjeći u SAD ili druge srednje širine. Ispod je primjer kako poremećen polarni vorteks pomaže oslobađanju hladnog zraka u SAD i Europu istovremeno.

Foto: Noaa Climate.gov

Zatišje prije oluje

Tko voli topliju i blagu zimu preferirat će snažan polarni vorteks. A tko više voli pravu zimsku hladnoću i snijeg - slab ili poremećen polarni vorteks je upravo ono što želi vidjeti. Kako se mjeri snaga stratosferskog polarnog vorteksa? Jednostavno - po vjetrovima. Što je vorteks organiziraniji, to su vjetrovi oko njegove jezgre snažniji, a utjecaj na vrijeme na površini veći.

Vorteks je trenutačno malo slabiji od normale. Kratkotrajno jačanje je u prognozi, a zatim brzo slabljenje. Većina SSW događaja događa se u sredini do kasnije zime. No ove godine prognoze pokazuju rijetko rano stratosfersko zagrijavanje, taman na vrijeme da utječe na početak nove zimske sezone.

Vidljivo je neuobičajeno rano slabljenje polarnog vorteksa u sljedeća četiri tjedna, s vrijednostima blizu rekordno niskih za ovo doba godine. U prosincu bi trebao ostati slabiji od normale.

To upućuje na poremećaj vorteksa uzrokovan stratosferskim zagrijavanjem. Ti se učinci obično spuštaju prema nižim slojevima, sa zadrškom, snažno mijenjajući vremenske obrasce. Ovakvo zagrijavanje u ovo doba godine iznimno je značajno. Velike promjene tlaka u stratosferi mogu imati snažne posljedice kada uđemo u zimu.

Foto: Severe Weather Europe

Rana zima

Naglo stratosfersko zagrijavanje znači snažan porast temperature i tlaka u stratosferi. To uzrokuje značajni poremećaj u cirkulaciji i može dovesti do potpunog kolapsa vorteksa. Ali kako to konkretno mijenja vrijeme? SSW obično omogućuje širenje visokog tlaka prema površini. To remeti mlazni tok i omogućuje prodor hladnog zraka u SAD, južnu Kanadu i Europu.

U prognozi anomalije tlaka za početak prosinca (meteorološka zima) jasno se vidi blokiran Sjeverni pol uz spuštanje niskog tlaka i hladnog zraka prema srednjim geografskim širinama.

Nad Europom trenutačne prognoze podržavaju hladniji zrak nad sjevernim i središnjim dijelovima te Ujedinjenim Kraljevstvom, zbog ciklone nad sjeverom/najistočnijim područjima koja omogućuje dotok zraka sa sjevera. Prognoze snijega pokazuju zahvaćenost središnje i sjeverne Europe te dijelova UK-a.

Foto: Severe Weather Europe

Moguće zahlađenje u Europi

Drugi model (GEFS) također pokazuje izlijevanje hladnog zraka u SAD i južnu Kanadu. Za Europu signal je slabiji i ograničeniji na sjever i sjeveroistok, ovisno o položaju ciklone. Trenutno je najvažnije što vidimo stratosferski signal, odnosno početak utjecaja na rane zimske obrasce. Sjeverna Amerika obično jače reagira, no postoje indikacije mogućeg zahlađenja i u Europi.

Najnovija dugoročna prognoza kanadskog modela CanSIPS također prikazuje hladan zrak iz južne Kanade prema središnjim i istočnim SAD-u. Kako je riječ o mjesečnom prosjeku to dodatno potvrđuje trend.

Sveukupno, svjedočimo razvoju trenda prema izraženo hladnom razdoblju barem u prvoj polovici prosinca, zbog poremećenog polarnog vorteksa u stratosferi.

