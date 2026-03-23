FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS U HERCEGOVINI /

Mural posvećen Vukovaru zalili crnom bojom: Izbila masovna tučnjava, policija na terenu

Mural posvećen Vukovaru zalili crnom bojom: Izbila masovna tučnjava, policija na terenu
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetaka osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara

23.3.2026.
10:37
Erik SečićHina
Shutterstock/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Više desetaka osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u nedjelju navečer u Stolcu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji izvješena ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke. 

Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar i hrvatske žrtve, poliven je tijekom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali.

Na drugom pak kružnom toku bošnjački mladići postavili su u nedjelju ratnu bošnjačku zastavu te su ispisali poruku 'Ovo biti neće zemlja dušmanska'.

Policija na terenu 

Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetaka osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo ozlijeđenih ili uhićenih osoba.

U Stolcu su raspoređene brojne policijske ophodnje. Ovaj grad na jugu Hercegovine često je poprište međunacionalnih sukoba.

BihVukovarTučnjava
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike