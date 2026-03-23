Mural posvećen Vukovaru zalili crnom bojom: Izbila masovna tučnjava, policija na terenu

Više desetaka osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u nedjelju navečer u Stolcu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji izvješena ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke.

Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar i hrvatske žrtve, poliven je tijekom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali.

Na drugom pak kružnom toku bošnjački mladići postavili su u nedjelju ratnu bošnjačku zastavu te su ispisali poruku 'Ovo biti neće zemlja dušmanska'.

Policija na terenu

Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetaka osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo ozlijeđenih ili uhićenih osoba.

U Stolcu su raspoređene brojne policijske ophodnje. Ovaj grad na jugu Hercegovine često je poprište međunacionalnih sukoba.

