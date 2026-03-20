Detalji napada ispred poznatog zagrebačkog kluba: Mladiće premlatili nogama i šakama

Zagrebačka policija objavila je u petak detalje tučnjave ispred zagrebačkog noćnog kluba H2O u kojoj je skupina muškaraca 8. ožujka napala i ozlijedila 19-godišnjaka i 20-godišnjaka.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad četvoricom osumnjičenika, no još uvijek tragaju za petim.

U priopćenju se ističe da je počelo oko 3.35 sati, nakon što su četvorica osumnjičenika napala 19-godišnjaka, a zatim su se obrušili i na 20-godišnjaka koji je pokušao spriječiti sukob. Obojicu su tukli nogama i šakama. Napad je zabilježen na snimci koja je proteklih dana kružila internetom.

Nasilje i iživljavanje

Osim što su im zadali lakše tjelesne ozljede, policija ističe da su osumnjičeni dvojicu mladića "nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu".

Nakon kriminalističkog istraživanja policajci su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku te su protiv njih podnijeli posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.

Policija dodaje da se nastavlja kriminalističko istraživanje za još jednim počiniteljem koji je trenutačno nedostupan.

