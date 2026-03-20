Tragedija na istoku Hrvatske: Preminula žena koju je udario pijani vozač

U Kliničkom bolničkom centru Osijek u srijedu je preminula 71-godišnjakinja od teških i po život opasnih ozljeda, koje je zadobila u prometnoj nesreći 10. ožujka u 18.35 sati u Belišću.

Protiv 45-godišnjeg vozača policija podnosi kaznu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela nepružanja pomoći i izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Što se dogodilo?

A što se točno dogodilo, policija je objavila 12.3. ove godine. Naime, u Željezničkoj ulici u Belišću je 10. ožujka u 18.35 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je osobni automobi naletio na pješakinju te ju je tom prilikom teško ozlijedio.

Utvrđeno je da se nesreća dogodila kada se 45-godišnji vozač upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka kretao Željezničkom ulicom u Belišću. Brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i noćnim uvjetima na cesti, tj. vidljivosti koja je bila smanjena, a zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo te je vozilom udario 71-godišnju pješakinju.

Žena je u trenutku nesreće prelazila kolnik na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza. Nakon sudara vozač nije pružio pomoć nesretnoj ženi te je prvo pobjegao s mjesta događaja - ali se onda ipak vratio.

Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena s ozljedama opasnim po život, a vozaču je alkotestom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,41 promila.

Osobni automobil privremeno je oduzet radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja, dok je 45-godišnji vozač uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.