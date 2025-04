Trumpov carinski cunami strmoglavio azijske burze, ovo je razlog zašto

Azijska tržišta kapitala strmoglavila su se pod cunamijem carina koje je objavio američki predsjednik Donald Trump.

Podsjetimo, SAD je od subote počeo naplaćivati jednostranu carinu od 10 posto na sav uvoz iz mnogih zemalja, dok se veći nameti na robu iz 57 većih trgovinskih partnera očekuju ovoga tjedna.

Glavni indeksi od Šangaja do Tokija, Sydneya do Hong Konga pali su u ponedjeljak. "To je krvoproliće", izjavio je jedan analitičar za BBC.

Azija proizvodi ogromne količine robe koja se prodaje globalno pa su tako azijske zemlje i teritoriji izravno pogođeni carinama. Azijske zemlje iz tog su razloga posebno osjetljive i na utjecaj strahova da bi "trgovinski rat" mogao izazvati usporavanje ili čak recesiju u najvećem svjetskom gospodarstvu.

Japanski referentni indeks Nikkei 225 pao je za 7,8%, ASX 200 u Australiji izgubio je 4,2%, a Kospi u Južnoj Koreji pao je za 5,6%. Shanghai Composite pao je 7,3% niže, a Tajvanski ponderirani indeks izgubio je 9,7%. Hang Seng je pao za 12,5% u poslijepodnevnom trgovanju.

Azija snosi najveći teret američkog povećanja carina

Padovi u kontinentalnoj Kini, Hong Kongu i Tajvanu pogoršani su u ponedjeljak jer su tamošnji ulagači tek tada uhvatili korak s velikim padom viđenim na drugim tržištima. U petak su, naime, tržišta kapitala bila zatvorena zbog državnih praznika.

"Carine utječu na očekivanja oko inflacije i recesije", kaže Julia Lee, voditeljica pokrivanja klijenata u FTSE Russell, podružnici London Stock Exchange Group. Goldman Sachs sada predviđa da postoji 45% vjerojatnost da će SAD pasti u recesiju u sljedećih 12 mjeseci - to je više u odnosu na prethodnu procjenu od 35%. Druge tvrtke s Wall Streeta također su revidirale svoje prognoze recesije nakon Trumpove najave carina.

JPMorgan sada vidi 60% šanse za američki i globalni ekonomski pad. Značajno usporavanje američkog gospodarstva imalo bi velike posljedice za azijski izvoz jer je SAD jako važno tržište za robu iz regije.

"Azija snosi najveći teret američkog povećanja carina. Iako bi moglo biti prostora za pregovore, novi režim viših carina ostaje", kaže Qian Wang, glavni ekonomist za Aziju i Pacifik u investicijskoj tvrtki Vanguard.

"Ovo je negativno za globalno i azijsko gospodarstvo, posebno za mala otvorena gospodarstva, i kratkoročno i dugoročno", dodaje.

Zemlje od Vijetnama do Bangladeša postale su jako ovisne o SAD-u kao svom izvoznom tržištu. Trumpova objava od prošlog tjedna uključivala je carine od 46% za Vijetnam i 37% za Bangladeš. Nekoliko velikih američkih robnih marki proizvodi robu u Vijetnamu, uključujući Nike i Lululemon.

Sva tri glavna američka burzovna indeksa pala su za više od 5%

Bangladeš izvozi 8,4 milijarde dolara odjevnih predmeta godišnje u SAD, prema trgovačkom tijelu Udruge proizvođača i izvoznika odjeće Bangladeša. "Azija će vjerojatno osjetiti nerazmjeran teret ovog previranja jer Azija šalje više izvoza u SAD nego na druga tržišta", rekao je Frank Lavin, bivši podtajnik za međunarodnu trgovinu u američkom Ministarstvu trgovine.

U petak su se globalna burzovna previranja produbila nakon što je Kina uzvratila carinama koje je najavio Trump. Sva tri glavna američka burzovna indeksa pala su za više od 5%, pri čemu je S&P 500 pao za gotovo 6%, što je zaokružilo najgori tjedan za američko tržište dionica od 2020.

U Ujedinjenom Kraljevstvu FTSE 100 pao je gotovo 5% - što je njegov najstrmiji pad u pet godina, dok su se burze u Njemačkoj i Francuskoj suočile sa sličnim padom. Lee naglašava kako se čini da će se pad globalnog tržišta dionica nastaviti.

"Trgovanje terminskim ugovorima u SAD-u niže je do još jedne teške sesije na Wall Streetu večeras." Globalna tržišta dionica izgubila su milijarde na vrijednosti otkako je Trump najavio nove uvozne poreze od 10% na robu iz svake zemlje, s proizvodima iz desetaka zemalja, uključujući ključne trgovinske partnere poput Kine, Europske unije i Vijetnama, suočenih s daleko višim stopama.

