Američki ministar otkrio zašto je Trump udario carine otoku na kojem žive pingvini

Američki ministar trgovine Howard Lutnick branio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvede carine na skupinu nenaseljenih otoka gdje žive samo pingvini i tuljani. Riječ je o australskom teritoriju u južnom dijelu Indijskog oceana, koji se nalazi 4000 kilometara od Australije, piše BBC.

Carine su uvedene na otoke Heard i McDonald kako bi se "zatvorile apsurdne rupe u sustavu" te spriječilo druge zemlje da robu šalju preko tih otoka kako bi stigla do SAD-a, rekao je Lutnick.

'Očita pogreška'

Australske vlasti prošlog su tjedna bile iznenađene kad su otkrile da su carine uvedene i na ovaj teritorij. Australski ministar trgovine Don Farrel za ABC je izjavio kako je riječ o "očitoj pogrešci" te da sve upućuje na "užurban proces".

Na pitanje zašto je australski teritorij uvršten na Trumpov popis carina, Lutnick je rekao: "Ako nešto izostavite izvan popisa, zemlje koje pokušavaju iskorištavati sustav koriste takav teritorije kao prečac do nas. Predsjednik to zna, umoran je od toga i on će to zaustaviti".

Lutnick nije jedini dužnosnik američke vlade koji je stao u obranu Trumpovih carina, nakon što su sva tri glavna burzovna indeksa u SAD-u pala više od 5 % u petak, u najgorem tjednu za američko tržište dionica od 2020. godine.

Uobičajena praksa

Slanje proizvoda preko jedne luke u drugu uobičajena je praksa u globalnoj trgovini. No, organizacija Pew Charitable Trusts, koja se bavi javnom politikom, navodi da ova metoda također može "omogućiti zlonamjernim akterima da prikriju ili lažiraju" vezane za otpremu. Prema procjenama nevladine organizacije, stotine milijuna dolara vrijedna tuna i slične vrste nezakonito se prebacuju ovom metodom svake godine u zapadnom i središnjem Pacifiku.

Teško je dobiti jasnu sliku o uvozu s otoka Heard i McDonald u SAD. Prema podacima Svjetske banke o izvozu, ti su otoci u posljednjim godinama u SAD izvozili manje količine proizvoda. Međutim, SAD je iz ovog teritorija uvezao robe u vrijednosti od 1.4 milijuna dolara, pri čemu je gotovo sav iznos bio za "strojeve i električnu opremu", bez preciznih specifikacija.

Na Trumpovom popisu našao se i britanski teritorij u Indijskom oceanu, koji je u cijelosti naseljen vojnim osobljem i za koji je potrebna dozvola.

