Moćnici okreću leđa Trumpu? Milijarder s Wall Streeta upozorava: 'Prijeti nuklearna zima!'

Američki predsjednik Donald Trump je usred potopa na burzama diljem svijeta poručio da su "carine prekrasna stvar".

"Imamo ogromne financijske deficite s Kinom, Europskom unijom i mnogim drugima. Jedini način na koji se ovaj problem može izliječiti jesu carine, koje sada donose desetke milijardi dolara u SAD. One su već na snazi ​​i one su prekrasna stvar za vidjeti. Deficit s ovim zemljama porastao je tijekom "predsjedništva" pospanog Joea Bidena. Preokrenut ćemo to, i to brzo. Jednog dana ljudi će shvatiti da su carine za Sjedinjene Američke Države prekrasna stvar", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Foto: Screenshot Truth Social

'Ekonomska nuklearna zima'

Menadžer hedge fonda Bill Ackman upozorio je da bi Trumpove carine mogle odvesti svijet u "ekonomsku nuklearnu zimu" te pozvao na 90-dnevnu pauzu u carinama. Ackman, jedan od Trumpovih najistaknutijih pristaša s Wall Streeta, upozorio je na X-u da predsjednik gubi povjerenje poslovnih čelnika.

Prema Forbesu, Ackmanova imovina vrijedi 9,1 milijardu dolara.

"Zemlja 100 posto stoji iza predsjednika u utvrđivanju globalnog sustava carina koji je zemlju doveo u nepovoljan položaj. Ali posao je igra povjerenja. Predsjednik Donald Trump uzdigao je pitanje carina u najvažnije geopolitičko pitanje na svijetu i privukao pozornost svih. I da, druge su nacije iskoristile SAD štiteći svoje domaće industrije nauštrb milijuna naših radnih mjesta i gospodarskog rasta u našoj zemlji. Ali postavljanjem golemih i neproporcionalnih carina našim prijateljima i našim neprijateljima podjednako te pokretanjem globalnog ekonomskog rata protiv cijelog svijeta u procesu smo uništavanja povjerenja u našu zemlju kao trgovinskog partnera, kao mjesta za poslovanje i kao tržišta za ulaganje kapitala", napisao je Ackman.

"Predsjednik ima priliku zatražiti 90-dnevni time out, pregovarati i riješiti nepoštene asimetrične carinske dogovore i potaknuti bilijune dolara novih ulaganja u našu zemlju. Ako, s druge strane, 9. travnja započnemo ekonomski nuklearni rat protiv svih zemalja svijeta, poslovne investicije će se zaustaviti, potrošači će zatvoriti svoje novčanike i džepne knjižice, a mi ćemo ozbiljno narušiti svoj ugled kod ostatka svijeta, za koji će trebati godine, a možda i desetljeća da se obnovi", poručio je Ackman.

'Predsjednik gubi povjerenje poslovnih vođa'

"Koji će izvršni direktor i upravni odbor biti zadovoljni stvaranjem velikih, dugoročnih ekonomskih obveza u našoj zemlji usred ekonomskog nuklearnog rata? Ne znam nijednog takvog. Kad se tržišta slome, nova ulaganja prestaju, potrošači prestaju trošiti novac, a poduzeća nemaju drugog izbora nego smanjiti ulaganja i otpustiti radnike", dodao je.

"I neće samo velike tvrtke patiti. Mala i srednja poduzeća i poduzetnici doživjet će mnogo veći udarac. Gotovo nijedna tvrtka ne može preko noći proći kroz golemo povećanje troškova za svoje kupce. I to je točno čak i ako nisu dužne", istaknuo je Ackman.

'Ovo nije ono za što smo glasali'

Dodao je da je "posao igra povjerenja, a predsjednik gubi povjerenje poslovnih vođa diljem svijeta". "Posljedice za našu zemlju i milijune naših građana koji su podržali predsjednika - posebice potrošače s niskim primanjima koji su već pod velikim ekonomskim stresom - bit će vrlo negativne. Ovo nije ono za što smo glasali. Predsjednik u ponedjeljak ima priliku zatražiti time out i imati vremena za izvršenje popravljanja nepravednog tarifnog sustava. Alternativno, krećemo se prema samoizazvanoj ekonomskoj nuklearnoj zimi i trebali bismo početi klečati. Neka prevladaju hladne glave", zaključio je.

