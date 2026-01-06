Francuska i Engleska će slati svoje vojnike u Ukrajinu, a Plenković tvrdi: 'Hrvatska neće'

Premijer Andrej Plenković u utorak je rekao da je na sastanku 'koalicije voljnih' u Parizu velik broj zemalja iskazao spremnost pomoći u održavanju mira u Ukrajini nakon prekida vatre – neke svojim vojnicima, a druge, poput Hrvatske, diplomatskim naporima i paketima vojne pomoći.

Predstavnici 35 zemalja, članica 'koalicije voljnih' u utorak su se okupili u Parizu kako bi raspravljali o načinima održavanja mira u Ukrajini u slučaju postizanja prekida vatre.

Na sastanku je govorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a sudjelovali su i američki izaslanik za pregovore s Rusijom Steve Witkoff te Jared Kushner, jedan od pregovarača.

Plenković: Hrvatska neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij

Premijer Plenković ocijenio je sastanak na vrhu „važnim jer su mnoge zemlje, svaka na svoj način, iskazale spremnost” biti dio koalicije koja će Ukrajini pružati sigurnosne garancije koje će spriječiti novu rusku agresiju.

„Neke će participirati sa snagama, koje bi u slučaju da dođe do prekida vatre i da se postigne dogovor bile u Ukrajini na terenu, a neke druge zemlje poput Hrvatske, koja neće slati svoje vojnike na ukrajinski teritorij, bi i dalje nastavile davati podršku Ukrajini” kao što su to činile i dosad – političkim i diplomatskim naporima ili paketima vojne pomoći.

U završnoj deklaraciji skupa europske zemlje su iskazale spremnost pružiti „pravno obvezujuća” sigurnosna jamstva Kijevu, što uključuje i međunarodne snage predvođene Europom, a „potpomognute” američkim sredstvima.

SAD predvodi mehanizam praćenja provedbe primirja

SAD je pristao predvoditi mehanizam praćenja provedbe primirja, obavještajno i logistički biti dio mirovnih snaga, kao i vojno intervenirati u slučaju novog ruskog napada, stoji u deklaraciji.

Koalicija je „uz podršku SAD-a” dogovorila i nastavak vojne pomoći i naoružanja Ukrajine kao „prve linije obrane i odvraćanja”.

To će, između ostalog, uključivati pakete vojne pomoći, podršku Ukrajini u financiranju njezinih oružanih snaga te omogućavanje pristupa zalihama naoružanja u slučaju budućih oružanih sukoba.

Plenković je rekao da se razgovaralo i o „paketu prosperiteta”, odnosno pomoći Ukrajini u njezinoj obnovi i gospodarskom razvoju, a da su spremnost na investicije, javne i privatne, iskazali i Amerikanci. Koalicija je razgovarala i o ukrajinskim aspiracijama prema članstvu u EU-u, nastavio je premijer.

Kazao je kako sada slijede daljnji razgovori ukrajinske, američke, europske i ruske strane kako bi se „pokušao iskoristiti politički trenutak” postignut u Parizu.

„Ovaj intenzitet razgovora o postizanju mira u Ukrajini je ušao u fazu velike dinamike”, smatra predsjednik vlade.

Grenland na pariškom sastanku

Svjetski mediji uoči sastanka u Elizejskoj palači pisali su kako sjenu na taj susret bacaju nove poruke svojatanja Grenlanda koje su stigle iz političkog kruga američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U vrijeme dok su čelnici još stizali u Elizejsku palaču Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Danska zajedničkim priopćenjem su poručile da Grenland „pripada njegovim stanovnicima” te samo Kopenhagen i Nuuk mogu odlučivati o njegovoj sudbini.

Plenković je rekao da je danska premijerka Mette Frederiksen na skupu „između redaka” naglasila važnost jedinstva „svih saveznika” i transatlantskog partnerstva.

„Za njih je to ne-tema, u smislu da ne dolazi u obzir da se de facto iskazuju pretenzije prema Grenlandu koji je dio Danske”, a Kopenhagen tu ima podršku ne samo potpisnica izjave u utorak, nego „svih ostalih unutar NATO-a”.

Francuzi i Britanci će slati vojsku u Ukrajinu ako dođe do mirovnog sporazuma

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je na konferenciju za novinare u pratnji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera, čime je započeo zajednički nastup trojice čelnika nakon sastanka u Parizu.

Na samom početku istaknuli su da je potpisana deklaracija o namjeri između triju zemalja, koja se odnosi na raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uspostaviti vojne centre u Ukrajini ako dođe do mirovnog dogovora.

Naglasio je da je važno što se godina započinje zajedničkim nastupom europskih i američkih saveznika uz ukrajinskog predsjednika, s ciljem postizanja trajnog mira.

Bliži smo tom cilju nego ikada prije, iako su najteži koraci još pred nama, rekao je Starmer, dodajući da je današnji sastanak bio vrlo konstruktivan te da se nadovezuje na značajan napredak u pregovorima proteklih dana i tjedana.

Prema njegovim riječima, svrha tzv. ‘koalicije voljnih‘ jest osigurati mir koji će potrajati te, u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, dugoročno jamčiti sigurnost Ukrajine.

Starmer je istaknuo da potpisana deklaracija predstavlja ključan korak jer otvara put pravnom okviru unutar kojeg bi britanske, francuske i partnerske snage mogle djelovati na ukrajinskom teritoriju.

"Riječ je o dijelu naše čvrste i dugoročne predanosti Ukrajini", poručio je Starmer, dodavši da bi raspoređivanje snaga uključivalo osiguravanje ukrajinskog zračnog prostora i mora te obnovu i jačanje ukrajinskih oružanih snaga za budućnost.

POGLEDAJTE VIDEO Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina