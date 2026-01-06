Zelenski prislio 'Heroja Ukrajine' da podnese ostavku: 'Predložio sam da se usredotoči na druge stvari'

Šef obavještajne službe koji je vodio najodvažnije operacije duboko iza neprijateljskih linija u ratu Ukrajine protiv Rusije prisiljen je podnijeti ostavku odlukom Volodimira Zelenskog.

Vasyl Malyuk, koji je prošle godine dobio titulu Heroja Ukrajine, navodno se do posljednjeg trenutka pokušavao zadržati na čelu Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), piše The Guardian.

No, u ponedjeljak je konačno popustio nakon sastanka s predsjednikom. U objavi na službenom Telegram kanalu SBU-a Malyuk je potvrdio ostavku, ali i poručio da ostaje unutar sustava kako bi vodio "asimetrične specijalne operacije svjetske klase" protiv Rusije.

"Zahvalio sam mu se"

Napisao je: "Napustio sam dužnost čelnika Sigurnosne službe. Ostajem u sustavu kako bih provodio operacije koje i dalje nanose maksimalnu štetu neprijatelju. Snažna i moderna obavještajna služba ključna je za sigurnost naše države", napisao je.

Zelenski je izjavio kako će Malyuk, koji je bio odgovoran za prošlogodišnje smjelo uništavanje ruskih strateških bombardera u operaciji poznatoj kao Spiderweb, biti premješten na područje nekonvencionalnog ratovanja.

Rekao je: “Održao sam sastanak s Vasylom Malyukom. Zahvalio sam mu na njegovoj borbenoj službi i predložio da se posebno usredotoči na ovaj segment rada. Mora biti više ukrajinskih asimetričnih operacija protiv okupatora i ruske države te više konkretnih rezultata u eliminaciji neprijatelja. Ovdje je Vasyl najjači i upravo to će nastaviti raditi unutar Sigurnosne službe Ukrajine", rekao je Zelenski.

Niz reakcija

Malyuk je posebno pohvaljen prošlog lipnja kada je roj bespilotnih letjelica, lansiranih iz kamiona, pogodio strateške bombardere na vojnim aerodromima duboko u Rusiji, pri čemu je procijenjena šteta iznosila oko 7 milijardi dolara. Njegovoj agenciji pripisuju se i brojni atentati na visoke pripadnike ruskog vojnog zapovjedništva.

Prema navodima, Malyuk je nakon sastanka sa Zelenskim u subotu odbio odstupiti, što je potaknulo niz reakcija, uključujući i pozive zapovjednika ukrajinskih bespilotnih snaga da ostane na funkciji.

Dio političkih i sigurnosnih krugova smatrao je da bi njegovo uklanjanje oslabilo učinkovitost ukrajinskih sigurnosnih službi. Malyuk je navodno odbio i ponude za novu funkciju unutar Vanjske obavještajne službe ili Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, koje koordinira sigurnosnu politiku s predsjedničkim uredom.

Povod nepoznat

I dalje nije jasno zašto je Zelenski inzistirao na njegovoj smjeni. Predsjednik tvrdi kako su mu, nakon četiri godine rata, potrebna nova lica u užem krugu suradnika.

List Ukrainska Pravda, pozivajući se na izvore bliske Malyuku, piše da je njegova smjena bila čin osvete koji je orkestrirao Andrij Jermak, bivši šef predsjednikova ureda.

Jermakov stan pretražen je u sklopu antikorupcijske istrage u studenome, nakon čega je dao ostavku, iako nikada nije formalno optužen za kazneno djelo.

Želi maknuti druge istaknute figure

Drugi izvori unutar vlasti vjeruju da Zelenski već razmišlja o idućim predsjedničkim izborima te želi ukloniti istaknute i popularne figure.

General Valerij Zalužni, o kojem se govorilo kao o mogućem Zelenskijevu nasljedniku, smijenjen je s mjesta zapovjednika ukrajinske vojske 2024. godine. Kasnije je imenovan veleposlanikom Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se zasad drži podalje od javnosti.

Malyuka je privremeno zamijenio general-bojnik Jevhen Hmara, dosadašnji zapovjednik elitne specijalne postrojbe Alpha unutar SBU-a.

