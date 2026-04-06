FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA NA TERENU /

Autobus udario u stanicu u Srbiji, stižu prve snimke s mjesta nesreće: Staklo je posvuda

Autobus udario u stanicu u Srbiji, stižu prve snimke s mjesta nesreće: Staklo je posvuda
×
Foto: snaga.juga, 192_rs/Instagram, screenshot

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, kao ni stanju vozača

6.4.2026.
13:19
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Autobus je u ponedjeljak udario u autobusnu stanicu u Nišu u Srbiji. 

Nesreća se dogodila na stanici kod Trošarine, a na snimci s mjesta nesreće vidi se kolika je šteta nastala. Prema prvim informacijama, kod prenosi Telegraf, autobus je pretrpio značajna oštećenja. Prednji dio stakla na autobusu je razbijen, jedna guma je probušena, no ipak je u voznom stanju. 

Autobusna stanica također je oštećena, a dio je potpuno odvojen od ostatka. Na terenu su pripadnici Policijske uprave u Nišu te prometna policija koji su odradili očevid.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, kao ni stanju vozača. Portal Snaga juga navodi da je stanica autobusa potpuno demontirana kako bi se uklonile potencijalne opasnosti za prolaznike i korisnike javnog prijevoza. 

Više detalja o uzroku nesreće i okolnostima bit će poznato naknadno.

NesreĆaAutobusPolicijaSrbijaCrna KronikaJavni Prijevoz
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike