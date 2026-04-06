Autobus udario u stanicu u Srbiji, stižu prve snimke s mjesta nesreće: Staklo je posvuda

Autobus je u ponedjeljak udario u autobusnu stanicu u Nišu u Srbiji.

Nesreća se dogodila na stanici kod Trošarine, a na snimci s mjesta nesreće vidi se kolika je šteta nastala. Prema prvim informacijama, kod prenosi Telegraf, autobus je pretrpio značajna oštećenja. Prednji dio stakla na autobusu je razbijen, jedna guma je probušena, no ipak je u voznom stanju.

Autobusna stanica također je oštećena, a dio je potpuno odvojen od ostatka. Na terenu su pripadnici Policijske uprave u Nišu te prometna policija koji su odradili očevid.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, kao ni stanju vozača. Portal Snaga juga navodi da je stanica autobusa potpuno demontirana kako bi se uklonile potencijalne opasnosti za prolaznike i korisnike javnog prijevoza.

Više detalja o uzroku nesreće i okolnostima bit će poznato naknadno.

