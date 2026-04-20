OPASNOST OD URUŠAVANJA

Autobus se punom brzinom zabio u supermarket u Salzburgu! Jedan mrtav, među ozlijeđenima i kupci

Autobus se punom brzinom zabio u supermarket u Salzburgu! Jedan mrtav, među ozlijeđenima i kupci
Foto: Profimedia

Na terenu su i stručnjaci za rekonstrukciju nesreća, kao i statičari, budući da postoji opasnost od urušavanja oštećenog objekta

20.4.2026.
14:56
Tajana Gvardiol
Profimedia
Teška prometna nesreća dogodila se u austrijskom Salzburgu u ponedjeljak kada je gradski autobus broj 6 iz zasad neutvrđenih razloga skrenuo s putanje i punom brzinom udario u ulaz supermarketa. Poginula je jedna osoba, a među ozlijeđenima su putnici, prolaznici i kupci, piše Fenix.

Autobus se punom brzinom zabio u supermarket u Salzburgu! Jedan mrtav, među ozlijeđenima i kupci
Foto: Profimedia

Prema dostupnim informacijama, vozilo je ušlo u kružni tok na raskrižju ulica Raiffeisenstraße i Austraße. Tada je još sve djelovalo u redu, ali potom je nastavilo ravno i probilo prednju staklenu stranu trgovine. Identitet poginulog nije objavljen. Pretpostavlja se da bi moglo biti riječ o pješaku. Dvije do tri osobe zadobile su teške ozljede i prevezene su u bolnicu, dok je još nekoliko osoba lakše ozlijeđeno.

Na mjestu nesreće zbrinuto je dodatnih 25 do 30 osoba, među kojima su putnici, prolaznici i kupci koji su se u trenutku nesreće nalazili u supermarketu. Intervenirale su brojne hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i timove za krizne intervencije.

Postoji opasnost od urušavanja objekta

Postoji vjerojatnost da je vozač pretrpio zdravstveni problem, ali istraga je još u tijeku. Na terenu su i stručnjaci za rekonstrukciju nesreća, kao i statičari, budući da postoji opasnost od urušavanja oštećenog objekta. Zbog velikih oštećenja na zgradi i sigurnosnih razloga, područje oko kružnog toka je zatvoreno za promet, što uzrokuje zastoje u prometu, a zasad nije poznato koliko će dugo trajati sanacija.

Operater javnog prijevoza izrazio je sućut obitelji stradale osobe te podršku ozlijeđenima.

"Duboko smo potreseni ovom tragičnom nesrećom. Naše misli su s obitelji žrtve i svima pogođenima“, poručili su gradskog javnog prijevoza za austrijske medije, dodajući kako se uzrok nesreće još istražuje. Policija nastavlja s očevidom, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

Autobusna Nesreća, Salzburg, Autobus, Supermarket, Austrija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
