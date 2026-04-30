Prazan tanjur im naplatili 11 eura u pizzeriji: 'Ovo je prava drskost'

Muškarac iz Gornje Austrije šokirao se nakon što je shvatio da jedna pizzerija u okrugu Grieskirchen naplaćuje 11 eura za prazan tanjur, objavio je u srijedu portal Heute.at.

Ispričao je kako je sa suprugom i djecom odlučio otići na večeru u popularni i često potpuno rezervirani talijanski restoran. S obzirom na to da su djeca mala i ne mogu sama pojesti pizzu, roditelji su je namjeravali podijeliti na dva tanjura.

Međutim, dočekalo ih je neugodno iznenađenje čim su u ruke uzeli jelovnike.

'Stvarno pretjerano'

Uz cijene pizze, koje se kreću od 11 pa do 20 eura, u jelovniku postoji poseban odlomak posvećen upravo dijeljenju hrane. Vlasnici mole za razumijevanje i traže da svaki gost naruči svoju pizzu. "Naše pizze naplaćuju se po osobi", stoji u jelovniku. Ako se jelo ipak podijeli, pizzeria onda naplaćuje "dodatak" težak 11 eura.

"Pa to je cijena najjeftinije pizze. Tada nam je bilo jasno da ćemo naručiti drugu", ispričao je Austrijanac i poručio kako je to "prava drskost i stvarno pretjerano".

Mediji u Austriji napominju da ovaj scenarij podsjeća na slučaj iz Koruške od prije nekoliko godina, kada je jedan luksuzni restoran na Vrbskom jezeru naplaćivao osam eura za takozvani "razbojnički tanjur".

Gospodarska komora Austrije tada je poručila da je u zemlji obvezno istaknuti cijene, ali da vrijedi sve što piše na jelovniku. Isto stoji i za ovaj slučaj, što znači da je restoran pravno gledano postupio ispravno, no za pretpostaviti je da se ovakva nadoplata neće svidjeti gostima.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Hrana za sirotinju' postala dio Unescove kulturne baštine, ali cijena ne opravdava nadimak