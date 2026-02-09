Za ovu pizzu biste morali potrošiti više od prosječne hrvatske plaće: Evo od čega se sastoji

Na Svjetski dan pizze, koji se slavi upravo danas, 9. veljače, prikladno je prisjetiti se jedne od najekstravagantnijih verzija ovog popularnog jela.

U kulinarskom svijetu New Yorka, gdje se na svakom uglu može pronaći kriška pizze za dolar, a gastronomska scena neprestano pomiče granice, potrebno je učiniti nešto uistinu izvanredno kako bi se privukla pažnja.

Restoran Industry Kitchen, smješten uz East River u blizini povijesne luke South Street, uspio je upravo u tome. Njihova kreacija nije samo obrok, već globalni fenomen i simbol ultimativnog luksuza - pizza od 2000 dolara.

Kreacija rođena u sjeni Wall Streeta

Ova ekstravagantna pizza, službenog naziva "24K Pizza", djelo je izvršnog chefa Braulija Bunaya. Inspiraciju za njezino stvaranje pronašao je u neposrednoj blizini restorana, u financijskom srcu svijeta, Wall Streetu.

Želio je stvoriti jelo koje bi odražavalo bogatstvo i raskoš klijenata koji svakodnevno prolaze tim ulicama, svojevrsni jestivi spomenik kapitalizmu.

"To je vrhunac dekadencije", izjavio je Bunay za medije, objašnjavajući kako je htio ponuditi nešto jedinstveno za one koji traže neponovljivo iskustvo.

Iako se radi o nevjerojatno skupom jelu, posluživanje u obliku pizze čini ga, prema njegovim riječima, "pristupačnijim". Naravno, ta pristupačnost odnosi se isključivo na formu, a ne na cijenu koja iznosi vrtoglavih 250 dolara (oko 210 eura) po kriški, odnosno oko 42 dolara po jednom zalogaju.

Zbog složenosti nabave sastojaka, pizzu je potrebno naručiti čak 48 sati unaprijed.

Foto: Shutterstock

Recept za luksuz: Što se krije ispod 24-karatnog zlata?

Ono što ovu pizzu čini toliko skupom jest popis sastojaka koji zvuči kao inventura najluksuznijih svjetskih delikatesa. Svaki element pažljivo je odabran i uvezen s drugog kraja planeta kako bi se stvorila simfonija okusa rezervirana za najdublje džepove.

Sve počinje s tijestom. Umjesto klasičnog, koristi se posebno crno tijesto čiju boju daje crnilo sipe, dok brašno stiže iz Italije. Nakon što se tijesto ispeče u peći na drva, prekriva se slojem kremastog bijelog Stilton sira, uvezenog izravno iz Engleske.

Tada na scenu stupaju glavni igrači: debeli komadi guščje jetre (foie gras) i svježe naribani crni tartufi, oboje dopremljeni iz Francuske. Vrhunac raskoši predstavlja Ossetra kavijar, jedna od najcjenjenijih vrsta kavijara na svijetu, koji dolazi iz Kaspijskog jezera.

Kao kruna svega, cijela je pizza prekrivena listićima i pahuljicama jestivog 24-karatnog zlata iz Ekvadora i Njemačke, dajući joj prepoznatljiv blještavi izgled. Za dašak boje i elegancije dodaju se i jestive latice ruža.

Kakvog je okusa zalogaj od 50 dolara?

Mnogi se s pravom pitaju kakvog je okusa jelo s toliko snažnih i naizgled nespojivih sastojaka. Novinari i gurmani koji su imali priliku kušati ovu pizzu uglavnom se slažu u jednom: ovo nije pizza u klasičnom smislu riječi. To je kompleksno jelo koje nudi jedinstveno iskustvo.

Jedan od novinara CNBC-a koji ju je probao priznao je da je bio iznimno skeptičan, no nakon prvog zalogaja ostao je zapanjen. Opisao je kako oštrina i slanost Stilton sira te svježina kavijara savršeno uravnotežuju težinu i bogatstvo guščje jetre.

Okus je istovremeno bio "utješan, dekadentan, zemljani i blještav". Zaključio je kako to možda nije najbolja pizza koju je ikad jeo, jer to zapravo i nije pizza, ali je bio jedan od najboljih zalogaja bilo čega što je ikad kušao.

Zanimljivo je da se samo baza sa sirom peče, dok se ostali skupocjeni sastojci dodaju svježi kako bi zadržali svoju originalnu teksturu i okus.

Foto: Shutterstock

Više sjaja nego okusa?

Naravno, ovakva kreacija neizbježno je izazvala i brojne kontroverze. Mnogi chefovi i nutricionisti smatraju da je korištenje zlata u hrani besmisleno i pretenciozno. "Jestivo zlato nema apsolutno nikakvu nutritivnu vrijednost.

Nema okusa, mirisa ni kalorija. Njegova jedina svrha je dekoracija i podizanje cijene", izjavila je za medije njujorška nutricionistica Alix Turoff.

Drugi chefovi idu i korak dalje, tvrdeći da takva jela degradiraju gastronomiju i svode je na puko pokazivanje bogatstva. Trend dodavanja zlata u hranu, od krafni od 100 dolara (oko 84 eura) do koktela s zlatnim listićima, za njih je znak pretjerivanja, a ne kulinarske inovacije.

Unatoč kritikama, Industry Kitchen je prodao desetke svojih zlatnih pizza, dokazujući da uvijek postoji tržište za ultimativnu ekstravaganciju.