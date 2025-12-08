Atlantska zvijer juri prema Starom kontinentu: Jedan dio Europe posebno je ugrožen

Žestoka atlantska oluja trebala bi u utorak pogoditi Irsku i Škotsku, a meteorolozi upozoravaju da bi nadolazeći sustav mogao vrlo brzo dobiti i službeno ime – Bram. Nakon ranog poremećaja Polarnog vrtloga, duboki arktički prodori prema Atlantiku stvaraju niz izrazito snažnih ciklona koje jure prema zapadnoj Europi, prognozira Severe Weather Europe

Prema trenutnim prognozama, nadolazeća oluja proći će uz zapadnu obalu Irske, Sjevernu Irsku te sjever Škotske, uključujući i vanjske Hebride. Sa sobom donosi orkanske udare vjetra, nagle promjene tlaka i opasne uvjete na moru.

Meteorolozi ističu da ovako aktivan Sjeverni Atlantik znači povratak zonalnog strujanja – uz mnogo topliji i vlažniji zrak koji će se prelijevati preko europskog kopna. Ipak, upravo takvi uvjeti otvaraju prostor za razvoj iznimno snažnih oluja koje bi najviše trebale pogoditi područje Irske i Škotske. Paralelno s tim, nad Europom će se razviti izražen i neuobičajeno snažan toplinski val za ovo doba godine.

Oluja u utorak tek prva u nizu

Najnovije karte američkog NOAA Ocean Prediction Centera (OPC) pokazuju koliko je atmosfera iznad Atlantika trenutačno dinamična. Zapadno od Škotske jasno se vidi ciklona koja stiže u utorak, dok se kod Newfoundland-a već formira nova „čudovišna“ oluja kako se arktički zrak sa sjevera Kanade ulijeva nad ocean.

Ovakav scenarij tipičan je za razdoblja kad se Polarni vrtlog raspadne na više dijelova: arktička hladnoća odlazi prema Sjevernoj Americi, Sjeverni Atlantik postaje izrazito aktivan, a Europa ulazi u razdoblje neuobičajene topline.

Oluja koja stiže u utorak tek je prva u nizu. Tijekom tjedna i nadolazećeg vikenda nad Atlantikom će se razvijati još snažniji sustavi, a snažan i postojan zapadni vjetar nastavit će gurati topli zrak preko europskog kopna.

Prognoze za sljedećih deset dana pokazuju cijeli niz novih atlantskih ciklona koje će se formirati na oceanu i usmjeriti prema zapadnoj Europi – dok će u istočnom dijelu kontinenta prevladavati stabilnije i toplije vrijeme.

Europa će, čini se, istovremeno živjeti dvije klimatske krajnosti: žestoke atlantske oluje na zapadu i proljetnu toplinu na istoku.

POGLEDAJTE VIDEO: Stižu nam stabilnije prilike: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna