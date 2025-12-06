U unutrašnjost Hrvatske vraća se neugodna vremenska pojava: 'Bit će česta i dugotrajna'

Za vikend raste tlak zraka, ali uz vlagu po visini će u unutrašnjosti i dalje biti većinom oblačno.

SUBOTA

U kopnenim predjelima od jutra pretežno oblačno, a slaba kiša se očekuje još uglavnom rano ujutro u zapadnim predjelima, a zatim će biti većinom suho. Na Jadranu barem djelomice sunčano, na sjevernom dijelu i vjetrovito uz jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru, drugdje većinom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 2 do 7, a uz obalu između 8 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, veći dio dana suho, a zatim je navečer moguće opet malo slabe kiše ili rosulje. Vjetar slab, a temperatura oko 7, 8 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, samo rijetko može proviriti koja zraka sunca. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a uz južinu će dnevna temperatura biti još malo viša, uglavnom oko 10 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura između 12 i 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano i vjetrovito, uz obalu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a prema otvorenom moru uglavnom umjeren sjeverozapadnjak. U gorju oblačno, navečer je ponegdje moguća slaba kiša ili rosulja. Temperatura u gorskim predjelima od 4 do 7, a na moru oko 13 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Idućih dana u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, bit će česte i dugotrajne magle, a dulja sunčana razdoblja su izglednija od utorka. Malo kiše je u nedjelju moguće ponegdje u Slavoniji i gorju.

Jutra će u novom tjednu uz vedrije noći biti razmjerno hladna, a dnevna temperatura će ovisiti o duljini zadržavanja magle, osobito početkom razdoblja, zatim će sredinom tjedna uz sunce i južinu često biti iznad 10 stupnjeva.

Na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano, a onda u novom tjednu i vedrije. U četvrtak na sjevernom dijelu porast naoblake uz povremenu kišu. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene - jutra će biti svježa, a tijekom dana na suncu ugodno pa čak i toplo, s 15, 16 stupnjeva.