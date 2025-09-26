Analiza razotkrila Netanyahuov govor u UN-u: 'Izoliran, pod prijetnjom uhićenja'

Urednica i novinarka Sky Newsa Yalda Hakim analizirala je govor izraelskog čelnika Benjamina Netanyahua u UN-u za kojeg navodi da je sada očito da je ostao vrlo usamljen.

Naime, čim je počeo govoriti, deseci diplomata su izašli iz dvorane UN-a. Njegov izraelski tim pokušao je odvratiti pažnju od njihovih akcija navijanjem i ovacijama svog premijera.

Gotovo odmah, Netanyahu je učinio ono što često radi tijekom ovih govora – predstavio je rekvizite i kartu regije, označavajući jednu po jednu prijetnju koja je dugo bila upućena njegovoj zemlji.

Yalda Hakim navodi da, dok je pokušavao podsjetiti nekolicinu onih koji su još sjedili da slušaju njegov govor na Općoj skupštini UN-a na užase 7. listopada, bilo je jasno da se radi o vođi koji je sada izoliran.

"Njegovo putovanje u New York bilo je komplicirano jer se vijugao po europskim zemljama kako bi izbjegao nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda. Netanyahuov govor uživo je emitiran u Gazi putem izraelskih vojnih vozila s zvučnicima - gdje je poslao poruku taocima i prijetio Hamasu: 'Spustite oružje, oslobodite taoce.' Neki od najvjernijih saveznika njegove zemlje - Britanija, Francuska, Australija i Kanada - priznali su palestinsku državu upravo ovog tjedna", navodi Yalda Hakim, inače ratna reporterka koja izvještava uživo s prvih crta bojišnice o najvažnijim svjetskim događajima, uključujući s granice između Izraela i Gaze, iz Ukrajine, Afganistana, Darfura i Iraka.

U osvrtu za Sky News navodi: "Sada se čini i da je njegovom najjačem savezniku, Donaldu Trumpu, dosta svega i da želi da se ovaj rat završi. Američki predsjednik, na sastanku s muslimanskim i arapskim čelnicima, pokušao ih je uvjeriti da će okončati izraelski napad u Gazi i zabraniti Benjaminu Netanyahuu anektiranje Zapadne obale. U ekskluzivnom intervjuu za Sky News, saudijski ministar vanjskih poslova rekao mi je da je Trump 'vrlo, vrlo predan' putu prema miru kako bi se okončala patnja palestinskog naroda."

Netanyahu bi se trebao sastati s Donaldom Trumpom početkom sljedećeg tjedna te je pitanje hoće li Donald Trump konačno izvršiti onakav pritisak na izraelskog premijera kakav zahtijeva međunarodna zajednica.

