Amerikanci grade 'selo' na Mjesecu: 'Ovaj put, kad postavimo zastavu, ostajemo'

NASA će do 2035. godine postaviti cijelo "selo" na Mjesec, prema riječima šefa američke svemirske agencije. Sean Duffy, administrator NASA-e, otkrio je planove za izgradnju održive i trajne ispostave na površini Mjeseca u sljedećem desetljeću, piše Daily Mail.

Duffy je sudjelovao na panelu na Međunarodnom zrakoplovnom kongresu (IAC) u Sydneyu zajedno s čelnicima drugih međunarodnih svemirskih agencija.

"Imat ćemo održivi ljudski život na Mjesecu. Ne samo ispostavu, već selo", najavio je.

Već u veljači sljedeće godine, NASA će lansirati misiju Artemis II i poslati četiri astronauta na prvo putovanje na Mjesec u više od 50 godina. Iako Artemis II neće sletjeti na površinu Mjeseca, NASA-in krajnji cilj je uspostaviti dugoročnu bazu na Mjesecu.

Ta će baza vjerojatno biti na nuklearni pogon, sposobna za stalni smještaj astronauta i izgrađena od materijala pronađenih na površini Mjeseca. Tema ovogodišnje konferencije bila je "Održivi svemir: Otporna Zemlja", što je Duffy protumačio kao način na koji NASA može održati život u svemiru.

Dok su čelnici europske, kanadske i japanske svemirske agencije govorili o tome kako njihovi sateliti pomažu u istraživanju klimatskih poremećaja, NASA se isključivo usredotočila na istraživanje svemira.

'Ljudske čizme će na Mars'

Duffy je iznio američke ambicije za Mars i rekao da je SAD "na pragu stavljanja ljudskih čizama na Mars". Međutim, NASA-in neposredniji cilj je vratiti ljude na Mjesec prvi put od završetka misija Apollo 1972. godine.

Tijekom misije Artemis II sljedećeg veljače, astronauti će testirati raketu Space Launch System i svemirsku letjelicu Orion koja će na kraju ljude odvesti na Mjesec. Tijekom 10 dana, posada će putovati 9200 km pored Mjeseca, testirajući sustave na brodu i prikupljajući podatke o reakcijama svojih tijela, prije nego što se vrate na Zemlju.

No veliki test za NASA-u doći će sredinom 2027. lansiranjem Artemisa III, koji planira sletjeti dva astronauta na lokaciju blizu južnog pola Mjeseca. Za razliku od misija Apollo, koje su na površini Mjeseca provodile do 22 sata, Artemis III će zahtijevati od astronauta da žive na Mjesecu oko sedam dana.

Podaci koje prikupe o geologiji i uvjetima oko Južnog pola bit će korišteni za pripremu za krajnji cilj izgradnje stalne baze na Mjesecu. Iako tehnički detalji još uvijek nisu jasni, kako bi ta lunarna baza mogla izgledati počinje se oblikovati.

Vježbali su miješanje cementa

U nedavnom eksperimentu, astronauti na ISS-u vježbali su tehnike miješanja cementa kako bi vidjeli koliko dobro funkcioniraju u uvjetima izvan Zemljine gravitacije. U izjavi, dužnosnici NASA-e rekli su da bi jedna od opcija za izgradnju baze na Mjesecu mogla biti "korištenje okruženja mikrogravitacije za miješanje Mjesečevog tla s drugim materijalima za izradu cementa i izgradnju nastanjivih struktura na Mjesecu".

Ako se to pokaže održivim, baza bi se mogla 3D printati strojevima poslanim na Mjesec raketama, koristeći samo lunarno tlo i vodu pronađenu na Južnom polu.

Unatoč strahovima da će predsjednik Donald Trump izgubiti interes za misije na Mjesec, pod vodstvom Duffyja, NASA je zauzela sve smjeliji stav o istraživanju Mjeseca.

U nedavnoj izjavi, Duffy je rekao da će NASA "pobijediti u drugoj svemirskoj utrci" protiv Kine kroz program Artemis.

"Vraćamo se na Mjesec i ovaj put, kada postavimo svoju zastavu, ostajemo", dodao je Duffy.

POGLEDAJTE VIDEO: Let u svemir jeftiniji od vjenčanja u Hrvatskoj? 'Koliko je stolica? Kad smo dobivali ponude...'