Dronove kupuje NATO, a CroCube snima Zemlju: Niste ni svjesni čime se Hrvatska može pohvaliti

Nedavno je u Novskoj otvoreno veliko gradilište na kojem bi trebao niknuti prvi europski Centar gaming industrije u kojem će se nalaziti kampus na golemih 9 hektara, zatim fakultet, studentski dom za 250 studenata i akcelerator, ali i arena za e-sport s 2500 mjesta. Uz sportske dvorane gradit će se i bazen, igrališta…

Ovaj golemi projekt vrijedan je oko 100 milijuna eura i jedan je od glavnih razloga zašto se ove godine u Novskoj održava 11. međunarodna konferencija MEETING G2 koja povezuje okuplja domovinsku i iseljenu Hrvatsku, a na kojoj će se otvoriti teme budućnosti, ali i već opipljive sadašnjosti.

Predsjednik istoimene udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin, koja organizira Konferenciju, ističe da se njihova udruga razlikuje od svih ostalih koje naglasak stavljaju na folklor, sport ili politiku, jer ovdje glavnu riječ uvijek imaju poslovne teme i ulaganja.

Foto: Privatni Album

Gaming industrija vrijedna milijarde dolara

"Ovogodišnju konferenciju fokusiramo na suvremene tehnologije. Nije slučajno što je domaćin Novska – grad u kojem se gradi veliki europski gaming centar. Upravo zato, jedan od ključnih panela bit će posvećen gaming industriji, brzorastućem globalnom sektoru vrijednom milijarde dolara. Ostale su teme umjetna inteligencija, dronovi, robotika i svemirske tehnologije. Hrvatska se može pohvaliti tvrtkama i inicijativama koje već zauzimaju važna mjesta na europskoj i svjetskoj sceni – od Agrivija, Orqe i Gideon Brothersa do tvrtke Amphinicy i udruge HiSpace, koja je prošle godine u orbitu poslala prvi hrvatski satelit", istaknuo je Buterin.

Iako taj satelit nije tako velika stvar kao što to radi NASA, ali on gore ipak nešto radi.

"Satelit šalje fotografije i prikuplja razne podatke, što pokazuje da i Hrvatska ima svoje mjesto u globalnim svemirskim istraživanjima", kaže. Hrvatski satelit pod nazivom CroCube osvojio je nedavno i međunarodnu nagradu 'Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025', koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju u SAD-u, objavili su iz CroCubea.

Ovo priznanje i nagrada dodjeljuju se najuspješnijim novim misijama u svemirskoj industriji, što je svojevrsno priznanje da je hrvatski satelit - najbolji u svojoj kategoriji na svijetu. Lansiran je 21. prosinca 2024. raketom Falcon 9 iz baze Vandenberg u Kaliforniji.

Kockica snimila Zemlju

Snimka na kojoj se nazire Hrvatska zabilježena je 28. siječnja ove godine u 8.16 sati po hrvatskom vremenu, na njoj se vidi teritorij Hrvatske s dijelovima Italije i Slovenije. „Hrvatska kockica“ je nanosatelit težak svega 1,1 kilogram, stranica kockice duga je tek 10 cm i iz orbite će iduće dvije godine slati fotografije Zemlje.

Govoreći o mogućnostima naprednih tehnologija, Buterin se osvrnuo i na tvrtku Orqa, jednu od najinovativnijih hrvatskih start-upova, koji dronove i sve njihove komponente proizvodi - u Hrvatskoj. Orqa je dosad bila najpoznatija kao proizvođač najsuvremenijih FPV naočala za upravljanje u virtualnoj i udaljenoj stvarnosti, koje koriste i vojske diljem svijeta. No njihove ambicije nadilaze to – žele postati jedan od vodećih svjetskih igrača u proizvodnji dronova.

Orqa je pozornost javnosti izazvala nedavno, nakon izjave ministra obrane Ivana Anušića, koji je iz Bruxellesa poručio da Hrvatska namjerava tražiti status prvog proizvođača mini borbenih dronova u EU te ih ponuditi članicama NATO-a. Po njegovim riječima dronove Orqe već koriste vojske Francuske, SAD-a, Kine, Indije i Saudijske Arabije.

FPV dronovi tvrtke Orqa pokazali su se na vojnom mimohodu u Zagrebu.

Foto: Ministarstvo Obrane Republike Hr

U jednom od rijetkih javnih istupa, suosnivač Orqe Ivan Jelušić, direktor prodaje i razvoja poslovanja, nedavno je objavio da pripremaju veliku isporuku dronova u suradnji s estonskom tvrtkom Lendurai, što je projekt vrijedan gotovo 400 milijuna eura.

Nadalje, Buterin otkriva da će i to biti tema ovogodišnje 11. poslovne konferencije MEETING G2.11 koja je nešto drugačija od ostalih.

Najstarija konferencija koja povezuje poslovne ljude dijaspore

"Mi već punih 11 godina o suradnji s brojnim hrvatskim iseljeništvom diljem svijeta progovaramo ne kroz folklor, sport ili politiku, nego kroz jezik biznisa, donoseći poslovne teme i inspiraciju za ulaganja u kvalitetne i inovativne kompanije i proizvođače. Meeting G2 je, po našem skromnom mišljenju, najstarija i najjača poslovna konferencija koja okuplja poslovne ljude hrvatskog porijekla sa svih strana svijeta. Razgovaramo o poslu, o investicijama, o zajedničkom jeziku poslovnog svijeta," naglašava Buterin.

Ljudski mozak i AI

S obzirom da čak troje govornika dolazi iz Švedske, može se reći da će ovogodišnja zemlja partner biti upravo ta bogata skandinavska država. Na konferenciji MEETING G2 sudjelovat će, naime, dogradonačelnik Malmöa Roko Kursar te ugledna znanstvenica Katarina Gospic, koja se nalazi na popisu 100 Šveđana koji mijenjaju Švedsku. Kursar će sudjelovati na panelu o gamingu jer je njegov rodni Malmö najveći europski „gaming hub“, dok će Gospic govoriti o AI-ju jer se bavi istraživanjima ljudskog mozga i umjetne inteligencije. Švedski duh donijet će i jedan od ključnih govornika – veleposlanik Hrvatske u Švedskoj i Latviji Siniša Grgić koji će sudjelovati i u panelu o IT-ju u poljoprivredi.

Ove će godine konferencija MEETING G2 donijeti i nešto posve novo – ekskluzivno će biti predstavljeni rezultati jednog velikog globalnog istraživanja. Već dva mjeseca Udruga u suradnji sa sociologom Ivanom Burićem i ekonomistom Velimirom Šonjom provodi istraživanje hrvatskog iseljeništva.

"Želimo dobiti znanstveno utemeljene podatke o emocijama i racionalnim stavovima iseljeništva prema Hrvatskoj – od pravosuđa i gospodarstva do obrazovanja, kulture i mogućnosti povratka, ali i ulaganjima u domovinu. Naš su fokus poduzetnici, njihove kompanije i potencijal povratak njih i njihove djece u Hrvatsku. Nadamo se da će nam rezultati koje ćemo predstaviti na MG2.11 svima dati jasniju sliku o tome što dijaspora misli i osjeća", objašnjava Buterin.

Umjetna inteligencija i poljoprivreda

S obzirom da IT i suvremene tehnologije prodiru u sve pore života, nije neobično da i poljoprivreda nastoji zajahati na valu suvremenog i naprednog.

Foto: Privatni Album

"Program ćemo zato zaokružiti panelom o IT-ju u poljoprivredi, jer Slavonija i dalje ima potencijal biti hrvatska žitnica", poručuje Buterin. I u tom panelu naći će se mjesta za uglednog gosta iz inozemstva. Iz Argentine će se javiti Nicholas Bronzovich, najviše rangirani Hrvat u argentinskoj vladi koji je zadužen za modernizaciju poljoprivrede. S obzirom da je Argentina jedan od najvećih svjetskih poljoprivrednih proizvođača i izvoznika – njegovo znanje i iskustvo bit će presudni.

Za sam kraj radnog dijela konferencije predviđeno je posebno motivacijsko predavanje hrvatske daljinske plivačice Dine Levačić, jedne od rijetkih žena na svijetu koja je preplivala sve najpoznatije svjetske morske kanale.

Meeting G2 ove se godine – zbog svoje lokacije i odabranog termina – savršeno spaja s proslavom Dana grada Novske i Lukova. Grad će tih dana biti domaćin najvećeg slavonskog kirvaja - uz koncerte Prljavog kazališta, Magazina, Ivane Banfić, Mate Bulića i niza drugih izvođača. Nakon uzbudljivih poslovnih razgovora očekuje se daljnje umrežavanje sudionika MG2 sa svih strana svijeta – u opuštenoj atmosferi punoj glazbe, vrhunske hrane i pića te daška stare Slavonije.

Foto: Privatni Album

POGLEDAJTE VIDEO Svima dostupni, jeftini i teško ih je detektirati: Kako su dronovi promijenili moderno ratovanje?