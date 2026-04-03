Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford isplovio iz Splita za Bliski istok?

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford isplovio je iz Splita nakon petodnevnog posjeta luci, objavila je mornarica u četvrtak. Nije jasno kamo se nosač zrakoplova uputio. Ford je u misiji već 282 dana i očekuje se rekordno raspoređivanje, piše USNI News.

🇺🇸🇭🇷 The world’s largest aircraft carrier, USS Gerald R. Ford, just left Croatia after a 5-day port visit.



After playing a huge role in the strikes on Iran, it’s back at sea, fully repaired, resupplied, and “poised for full mission tasking.”



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 2, 2026

"Gerald R. Ford ostaje spreman za punu misiju podrške nacionalnim ciljevima u bilo kojem području operacije“, stoji u priopćenju mornarice.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Očekuje se da će udarna skupina nosača zrakoplova Gerald R. Ford, koja je napustila Norfolk u Virginiji 24. lipnja 2025., biti u misiji otprilike 11 mjeseci, izvijestio je USNI News u srijedu. Ako se brod ne vrati kući do 15. travnja, oborit će rekord u raspoređivanju nosača zrakoplova nakon Vijetnamskog rata.

Uzrok požara još se istražuje

Ford je u subotu uplovio u Split nakon petodnevnog boravka u zaljevu Souda u Grčkoj radi popravaka nakon požara u praonici 12. ožujka koji se još uvijek istražuje. Tijekom popravaka u zaljevu Souda, Mornarica je obnovila sedam odjeljaka za pristanište.

Popravci su nastavljeni u Splitu, gdje je brod također primio dodatne zalihe za svoje raspoređivanje, priopćila je Mornarica. Mornarica nije dala dodatne detalje o popravcima. Dok je bio u Splitu, posada nosača zrakoplova bila je na slobodi, uz obilaske i događaje koje je organizirao tim za moral, dobrobit i rekreaciju na brodu Ford.

S Fordom u Sredozemnom moru, Mornarica ima jedan nosač zrakoplova na Bliskom istoku dok SAD i Izrael nastavljaju ofenzivu protiv Irana.

Vjerojatno ide na Bliski istok

Iako je vjerojatno da će se udarna skupina nosača zrakoplova George H.W. Bush uputiti na Bliski istok, nije jasno hoće li usput ići u neke luke.

"Savezničke udarne sposobnosti francuske udarne skupine nosača zrakoplova i američke udarne skupine nosača zrakoplova predvodit će aktivnost, integrirajući nacionalne i NATO snage kako bi se promicala sigurnost Saveza i odvraćanje protivnika", stoji na web stranici NATO-a.

Promatrač brodova uhvatio je USS Georgia u Gibraltarskom tjesnacu u utorak. Nije jasno je li podmornica išla prema Sredozemnom moru ili iz njega. Razarač USS Gonzalez također je u srijedu prošao kroz Gibraltarski tjesnac. Osim toga, Boxer Amphibious Ready Group je u pokretu, a tri broda su u srijedu krenula iz Pearl Harbora na Havajima. Nije jasno hoće li ARG ploviti prema Bliskom istoku.

POGLEDAJTE VIDEO: Rat na Bliskom istoku ne jenjava: Iran prijeti i blokadom drugog morskog prolaza