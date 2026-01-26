Američki nosač zrakoplova dotutnjao na Bliski istok: U pratnji mu je nekoliko razarača

Američki nosač zrakoplova i prateći ratni brodovi stigli su na Bliski istok, rekla su Reutersu u ponedjeljak dvojica američkih dužnosnika, proširujući mogućnosti za obranu američkih snaga ili potencijalno pokretanje vojne akcije protiv Irana.

Nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i nekoliko razarača s navođenim projektilima stigli su u regiju Bliskog istoka, koja je pod Središnjim zapovjedništvom američke vojske, rekli su dužnosnici Reutersu. Američki predsjednik Donald Trump je u četvrtak rekao da Sjedinjene Države imaju "armadu" koja ide prema Iranu, ali se nada da je neće morati upotrijebiti.

​Ratni brodovi počeli su se raspoređivati ​​iz azijsko-pacifičke regije ranije ovog mjeseca, dok su napetosti između Irana i Sjedinjenih Država eskalirale nakon ​gušenja prosvjeda diljem zemlje. Trump je u više navrata prijetio da će intervenirati ako Iran nastavi ubijati prosvjednike, ali su se prosvjedi u međuvremenu smirili. Američki predsjednik rekao je da se ubojstva zaustavljaju i da ne postoji plan za ​pogubljenja zatvorenika.

Američka vojska je u prošlosti slala snage na Bliski istok u vrijeme pojačanih napetosti, što su često bili obrambeni potezi. Međutim, američka vojska je prošle godine izvela napade na iranska nuklearna postrojenja.

Osim nosača i ratnih brodova, Pentagon također premješta borbene zrakoplove i sustave protuzračne obrane na Bliski istok.

Tijekom vikenda, američka vojska najavila je da će izvesti vježbu u regiji "kako bi demonstrirala sposobnost raspoređivanja, raspršivanja i održavanja borbenog zračnog naoružanja". Visoki iranski dužnosnik rekao je prošli tjedan da će Teheran svaki napad smatrati "sveopćim ratom" protiv zemlje.

Ujedinjeni Arapski Emirati rekli su u ponedjeljak da neće dopustiti da se njihov zračni prostor, teritorij ili teritorijalne vode koriste za bilo kakve neprijateljske vojne akcije protiv Irana. Zračna baza američke vojske Al Dhafra nalazi se južno od glavnog grada Abu Dhabija i bila je ključno središte američkih zračnih snaga u podršci ključnim misijama protiv Islamske države, kao i izviđačkim misijama diljem regije.

