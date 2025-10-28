RASTE NAPETOST /

Trump naredio brutalne napade, preživjela jedna osoba: Objavljena snimka

Trump naredio brutalne napade, preživjela jedna osoba: Objavljena snimka
×
Foto: X/screenshot

Ovo je najnoviji u nizu napada na brodove za koju Amerikanci tvrde da prevoze drogu u Pacifiku i na Karibima

28.10.2025.
15:44
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američke snage ubile su 14 osoba u napadima na četiri broda koja su navodno krijumčarila drogu u Pacifiku, izjavio je ministar obrane Pete Hegseth, javlja BBC u utorak. 

Precizirao je da su udare izveli u ponedjeljak po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Pogođena su četiri broda poznata našem obavještajnom aparatu. Kretala su se poznatim rutama narkotrgovine i prevozili su narkotike", napisao je Hegseth u objavi na platformi X ispod koje je priložio i snimku. 

 

 

Dodao da je u prvom napadu ubijeno osam "narkoterorista", a u idućem četiri, a u posljednjem njih trojica. Istaknuo je i da su meksičke službe spašavanja spasile jednu preživjelu osobu. Njegovo stanje i trenutačno mjesto boravka nisu poznati. 

Niz napada 

Podsjetimo, ovo je najnoviji u nizu napada na brodove za koju Amerikanci tvrde da prevoze drogu u Pacifiku i na Karibima. Dosad je poginula najmanje 51 osoba, nakon čega je porasla napetost između SAD-a i vlada Kolumbije i Venezuele. 

Mnogi stručnjaci u pitanje su doveli zakonitost napada, a pojedini članovi američkog Kongresa, uključujući i republikance, također su izrazili zabrinutost i propitali Trumpovu ovlast za izdavanje naredbi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Divlja inflacija, raste PDV: Rusima prijeti ekonomski krah. Dokad će Putin trpjeti Trumpove sankcije?

SadNapadDonald Trump
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RASTE NAPETOST /
Trump naredio brutalne napade, preživjela jedna osoba: Objavljena snimka