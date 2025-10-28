Trump naredio brutalne napade, preživjela jedna osoba: Objavljena snimka

Američke snage ubile su 14 osoba u napadima na četiri broda koja su navodno krijumčarila drogu u Pacifiku, izjavio je ministar obrane Pete Hegseth, javlja BBC u utorak.

Precizirao je da su udare izveli u ponedjeljak po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Pogođena su četiri broda poznata našem obavještajnom aparatu. Kretala su se poznatim rutama narkotrgovine i prevozili su narkotike", napisao je Hegseth u objavi na platformi X ispod koje je priložio i snimku.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Dodao da je u prvom napadu ubijeno osam "narkoterorista", a u idućem četiri, a u posljednjem njih trojica. Istaknuo je i da su meksičke službe spašavanja spasile jednu preživjelu osobu. Njegovo stanje i trenutačno mjesto boravka nisu poznati.

Niz napada

Podsjetimo, ovo je najnoviji u nizu napada na brodove za koju Amerikanci tvrde da prevoze drogu u Pacifiku i na Karibima. Dosad je poginula najmanje 51 osoba, nakon čega je porasla napetost između SAD-a i vlada Kolumbije i Venezuele.

Mnogi stručnjaci u pitanje su doveli zakonitost napada, a pojedini članovi američkog Kongresa, uključujući i republikance, također su izrazili zabrinutost i propitali Trumpovu ovlast za izdavanje naredbi.

