Vučić se oglasio o ljudskom safariju: Ovako je reagirao na optužbe hrvatskog novinara

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio je na optužbe hrvatskog istraživačkog novinara Domagoja Margetića i negirao bilo kakvu umiješanost u aferu "Sarajevo safari", javlja Daily Mail u petak.

Tvrdi se da su ljudi iz Italije i drugih zemalja dolazili u Sarajevo tijekom opsade grada i plaćali da iz čiste zabave snajperima ubijaju civile, a Margetić je u srijedu podnio tužbu milanskom tužiteljstvu u kojoj je naveo da je Vučić povezan s mučnim slučajem.

Margetićeve objave na društvenim mrežama prenijeli su brojni svjetski mediji. The Guardian je tako izvijestio da je Margetić objavio dokaz da je Vučić, tada mladi dobrovoljac, bio prisutan na jednom od vojnih punktova s kojeg su, prema riječima svjedoka, strani državljani i srpske ultranacionalističke jedinice ubijali civile. Daily Mail pak podsjeća da je Margetić objavio da raspolaže video materijalom, fotografijama, audio i video dokumentacijom koja dokazuje Vučićevu umiješanost.

Reakcija glasnogovornice

Te optužbe odbacila je Vučićeva glasnogovornica Suzana Vasiljević i navela da predstavljaju "školski primjer zlonamjerne dezinformacije, posebno osmišljene da naruši kredibilitet Srbije i predsjednika".

Vasiljević navodi da se priča ne temelji na činjenicama, već da je kreirana kako bi napravila štetu. Dodala je da je Vučić početkom 1990-ih radio kao novinar i prevoditelj u Palama te da nije bio u kontaktu s "vojnim strukturama ili operativnim aktivnostima".

"Predsjednik Vučić nije sudjelovao u borbenim aktivnostima, nije koristio oružje i nije imao nikakvu ulogu u ratnim operacijama", rekla je glasnogovornica.

Bolesni cjenik

Podsjetimo, prošli tjedan tužiteljstvo u Milanu pokrenulo je istragu s ciljem da se identificiraju Talijani koji su navodno sudjelovali u lovu na ljude. Istražitelji su naveli da su takozvani snajper turisti plaćali velike svote vojnicima vojske Radovana Karadžića, bivšeg vođe bosanskih Srba osuđenog za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, kako bi ih prevezli na brda oko Sarajeva s kojih su mogli iz zabave pucati po ljudima.

Talijanski novinar Ezio Gavazzeni intenzivno je proučavao tu temu i predao prijavu pravosudnim organima. Tvrdi da se u njoj nalaze konkretna imena. Isto tako, prijava se temelji i na izjavama Edina Subašića, obavještajca Armije BiH, koji navodi da zna najmanje tri Talijana koji su pucali po stanovnicima. Subašić navodi da je najbolesniji dio cijele priče cjenik kojim se određivalo koliko košta gađanje civila, odrasle osobe, žene, trudnice, djeteta.

Potresni film

Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, naveo je da je cijena bila veća za djecu: "Posebna i puno veća cijena bila je za djecu jer su obično djeca bila s majkama. I oni kada ubiju dijete, istovremeno su ubili majku. Jer taj život majke koja ostaje bez djeteta je beznačajan".

U prijavi se navodi i da su snajperisti dolazili i iz Španjolske, Francuske, SAD-a i Kanade.

Slučajem se bavi i duboko poresni dokumentarni film "Sarajevo safari" slovenskog autora Mirana Zupaniča, koji istražuje mračan i slabo poznat fenomen lova na ljude tijekom opsade Sarajeva. Možete ga pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu