Vučić: 'Angažirat ću najskuplje svjetske odvjetnike', Plenkoviću poručio: 'Ne bih volio da doživi onakav tretman...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da su optužbe protiv njega povodom navodnog sudjelovanja u "Sarajevo safariju" "dio doktrine i strategije za rušenje srpske države" u čemu je, kako je dodao, njegovo rušenje prioritetni cilj, javlja Telegraf.

Vučić je najavio da će tužiti nekoliko svjetskih medija zbog, kako je rekao, lažnih navoda o njegovom navodnom sudjelovanju u aferi "Sarajevo safari". Istaknuo je da odštetu namjerava donirati u humanitarne svrhe i za obnovu crkava i manastira. "Angažirat ću najskuplje svjetske odvjetnike po principu 'success fee'. Vjerujem da mogu uzeti milijune za ovo", kazao je.

Komentirajući tvrdnje Domagoja Margetića, koji ga je prijavio tužiteljstvu u Italiji, Vučić je naveo da su one dio "doktrinske strategije" usmjerene na rušenje Srbije, u kojoj je, prema njegovu mišljenju, njegov politički pad "prioritetni cilj".

Dodao je da je u hrvatskim medijima tijekom protekle godine objavljeno "više od 25.000 negativnih tekstova o njemu" i da ne postoji nijedan pozitivan. Naveo je da Hrvatskoj želi sve najbolje i da ne bi volio da premijer Andrej Plenković u Srbiji doživi onakav tretman kakav on, kako kaže, ima u hrvatskim medijima.

'Hrvatska i Slovenija pomagale Kurtiju'

Gostujući na prorežimskom Informeru Vučić je kazao da su Hrvatska i Slovenija na nedavnom samitu ministara vanjskih poslova u Bruxellesu pokušale "pomoći" kosovskom premijeru Albinu Kurtiju uoči kosovskih izbora 28. prosinca, zalažući se za ukidanje sankcija Prištini.

"Kaja Kallas je odjednom izašla s temom da se Kosovu, odnosno Prištini, ukinu sankcije, bez konzultacija. Najveći podržavatelji bili su Hrvati i Slovenci - Grlić Radman je to predstavio kao divan poklon narodu Kosova pred božićne blagdane. Sve zato da bi pomogli Kurtiju da dobije izbore", rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

Naveo je da su, prema njegovim riječima, protiv ukidanja sankcija bili Francuska i Mađarska, zbog čega prijedlog nije prošao.

