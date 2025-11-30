Amerikanci potpuno zbunili Vučića: 'Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je u izašao pred javnost s porukom da ne razumije logiku Sjedinjenih američkih država, ovog puta zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koje bi, prema njegovim riječima, već početkom prosinca mogle dovesti do potpunog prekida rada rafinerije u Pančevu.

Rafinerija NIS-a, koja je pod sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, ostala je bez sirove nafte za preradu nakon što joj SAD nije produljio licencu za uvoz.

Američki dužnosnici su, od uvođenja sankcija ove godine, upozoravali Beograd da ne žele rusko vlasništvo u NIS-u, tj. da ono "mora biti na nuli"

JANAF kao oslonac

Srbija se dosad oslanjala na Hrvatsku za naftu preko naftovoda JANAF, ali je od uvođenja sankcija dotok nafte tim putem prekinut jer JANAF mora poštovati sankcije.

Vučić smatra da su SAD uvele sankcije NIS-u kako bi uklonile rusku upravu i vlasništvo te tvrdi da takav potez nema uporišta u međunarodnom pravu.

"Mi smo mala zemlja i ne možemo funkcionirati bez nafte. Imamo jedan jedini naftovod koji su Hrvati zatvorili čim su sankcije stupile na snagu", poručio je Vučić za Informer, ponavljajući više puta kako mu nisu najjasniji američki postupci.

Dio NIS-a možda ode u Mađarsku

"Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio s njima i pitao zbog čega nam ne daju licencu", objasnio je Vučić te nadodao da je pančevačka rafinerija, sada u procesu održavanja sustava, u utorak 2. prosinca obustavlja proizvodnju.

Vučić je još sredinom prošlog tjedna izjavio da je Srbija Rusiji dala rok od 50 dana da nađe kupca za NIS, i da će, ako se to ne ostvari, Beograd uvesti svoju upravu nad tom kompanijom, kojoj sankcije onemogućavaju poslovanje, dok se benzinske postaje sada opskrbljuju iz skladišnih rezervi.

U međuvremenu se razmatralo više opcija vezanih uz promjenu vlasništva, a jedna od ponuda je došla od mađarskog MOL-a, koji bi, prema navodima iz ureda premijera Viktora Orbana, mogao kupiti udio iz NIS-a.

"Znam da se ne sviđam nikome"

Prema Vučiću, Amerikancima nije važno koliku štetu trpi Srbija. Također tvrdi da ni Rusi ne žure te da je njima prioritet da sačuvaju vlasništvo. No, nadodaje kako njih ne može okriviti, jer oni nisu ovo izazvali.

Priznao je da "zna da se ne sviđa nikome u regiji", te da nije omiljeni lik ni u Washingtonu, ni u Bruxellesu, ni u Moskvi, ali da je "zbog toga ujedno najponosniji".

