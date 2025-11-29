Gore ruski tankeri u Crnom moru: 'To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte'
Zajedničku operaciju protiv brodova tzv. "flote u sjeni" izveli su SBU i ukrajinska mornarica
Ukrajina je na Crnom moru pomorskim dronovima pogodila dva tankera koje je koristila Rusija za izvoz nafte, izbjegavajući zapadne sankcije, rekao je u subotu dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe (SBU).
Zajedničku operaciju protiv brodova tzv. "flote u sjeni" izveli su SBU i ukrajinska mornarica, rekao je neimenovani dužnosnik.
Turske vlasti obavile su da su u petak u blizini Bospora pogođena dva tankera. Na brodovima je izbio požar i pokrenuta je spasilačka akcija.
Značajan udar na Rusiju
Dužnosnik SBU-a rekao je da su oba tankera, Kairos i Virat, bila prazna i na putu u luku u Novosirijsku.
"Video snimke pokazuju da su oba tankera, nakon što su pogođeni, pretrpjela kritičnu štetu i da su neupotrebljiva. To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte", rekao je dužnosnik. Nije rečeno kada su napadi izvedeni.
Ukrajina je dosljedno pozivala na strože međunarodne mjere za rusku "flotu u sjeni", za koju tvrdi da pomaže Moskvi izvoziti ogromne količine nafte i financirati rat u Ukrajini unatoč zapadnim sankcijama.
