UKRAJINSKA OPERACIJA /

Gore ruski tankeri u Crnom moru: 'To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte'

Gore ruski tankeri u Crnom moru: 'To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte'
Foto: Profimedia

Zajedničku operaciju protiv brodova tzv. "flote u sjeni" izveli su SBU i ukrajinska mornarica

29.11.2025.
15:10
Hina
Profimedia
Ukrajina je na Crnom moru pomorskim dronovima pogodila dva tankera koje je koristila Rusija za izvoz nafte, izbjegavajući zapadne sankcije, rekao je u subotu dužnosnik ukrajinske sigurnosne službe (SBU).

Zajedničku operaciju protiv brodova tzv. "flote u sjeni" izveli su SBU i ukrajinska mornarica, rekao je neimenovani dužnosnik.

Turske vlasti obavile su da su u petak u blizini Bospora pogođena dva tankera. Na brodovima je izbio požar i pokrenuta je spasilačka akcija.

Značajan udar na Rusiju

Dužnosnik SBU-a rekao je da su oba tankera, Kairos i Virat, bila prazna i na putu u luku u Novosirijsku.

"Video snimke pokazuju da su oba tankera, nakon što su pogođeni, pretrpjela kritičnu štetu i da su neupotrebljiva. To je značajan udarac ruskom prijevozu nafte", rekao je dužnosnik. Nije rečeno kada su napadi izvedeni.

Ukrajina je dosljedno pozivala na strože međunarodne mjere za rusku "flotu u sjeni", za koju tvrdi da pomaže Moskvi izvoziti ogromne količine nafte i financirati rat u Ukrajini unatoč zapadnim sankcijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

UkrajinaRusijaDronoviNaftaTanker
